Gianmarco Steri potrebbe chiudere in anticipo il suo trono a Uomini e Donne. Dopo aver conquistato i telespettatori come corteggiatore, il barbiere ha deciso di mettersi in gioco e accettare la proposta di diventare un nuovo tronista del dating show di Canale 5. Tuttavia, questo nuovo percorso ha deluso le aspettative di gran parte del pubblico. In tanti, infatti, non stanno apprezzando gli atteggiamenti del barbiere nei confronti delle sue corteggiatrici. A tal proposito, dopo settimane di rimproveri e discussioni, sembra che anche le ragazze abbiano perso la pazienza con lui, arrivando ad abbandonare il programma una dopo l’altra.

Prima di tutto, pare che Francesca Polizzi abbia deciso di autoeliminarsi. Dopo un inizio travolgente, segnato da un bacio arrivato già dopo poche esterne, Gianmarco ha improvvisamente messo da parte la giovane studentessa, non trattandola nel migliore dei modi. Da lì, molti lo hanno accusato di averla solo usata, tenendola nel parterre solo perché apprezzata dal pubblico. Per settimane, Francesca ha deciso di continuare comunque a corteggiarlo, affermando di provare un forte interesse nei suoi confronti. Ma, adesso, pare che si sia ufficialmente stancata.

Gianmarco Steri potrebbe lasciare Uomini e Donne? Corteggiatrici in fuga

Negli ultimi giorni, alcuni utenti hanno notato delle mosse strane nei social di Francesca Polizzi, che lascerebbero indicare un suo possibile abbandono a Uomini e Donne. La TikToker ha infatti eliminato tutti i tag riferiti al programma dal suo profilo Instagram, scegliendo quindi – a detta di alcuni – di dissociarsi dal suo percorso nel dating show di Canale 5. Ad ogni modo, Francesca potrebbe non essere l’unica corteggiatrice ad aver detto addio a Gianmarco Steri. Anche la presunta favorita del tronista, Cristina Ferrara, ha pubblicato una foto che non lascia presagire nulla di positivo.

La ragazza, dopo l’ultima registrazione, ha infatti condiviso una storia su Instagram, facendo riferimento a maschere e teatrini e, quindi, lanciando una probabile frecciatina a Gianmarco. Infine, come riportato dalle anticipazioni, anche Nadia Di Diodato sembra non avere intenzione di tornare a corteggiare il barbiere. Nell’ultima registrazione, la ragazza ha deciso di non presentarsi, spiazzando completamente il tronista. Dunque, ha lasciato Francesca e Cristina in studio per correre a riprenderla. A questo punto, il rischio che rimanga davvero senza corteggiatrici è sempre più concreto. Giammarco sarà costretto a chiudere il trono in anticipo? Chissà…