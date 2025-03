Mai nessuno come Gianmarco Steri, almeno a Uomini e Donne: più di ottomila ragazze hanno scritto con la speranza di poterlo corteggiare, poi alla fine hanno avuto la meglio quattro o cinque ragazze, che ora lo stanno conoscendo sia nei suoi difetti sia nei suoi pregi. E sembra che piano piano gli utenti social inizino ad aprire gli occhi su di lui, soprattutto dopo il bacio con Cristina.

Un caos si è scatenato dopo il bacio del tronista con la sua corteggiatrice. Su X chi tifa per loro si definiscono #Coatters, mentre sono più numerosi coloro che tifano la ‘cinesa’ ovvero Francesca Polizzi, che è insegnante di inglese e appunto cinese. Sono stati tanti gli utenti che hanno mostrato la loro delusione per quello che è avvenuto nel corso dell’ultima puntata del talk show sentimentale.

“Una delusione” oppure “completamente sopravvalutato” o ancora “se fossi stata Francesca non sarei nemmeno tornata”: questa è la rabbia social nei confronti del tronista Gianmarco Steri a Uomini e Donne dove si è lasciato andare a un bacio con Cristina soltanto dettato dall’attrazione fisica.

Il pubblico che si esprime sui social sembra aver adottato Francesca, quindi non vuole che soffra e che vada incontro a un palo nel continuare a corteggiare il tronista. Ma non lo si può neanche condannare se prova un forte desiderio nei confronti della bionda corteggiatrice. Intanto a Nadia, davanti al loro bacio, le sono venute le lacrime agli occhi mentre l’insegnante di lingue si è alzata e ha lasciato lo studio furente. La speranza, comunque, è che il ragazzo di Roma possa fare una scelta dettata dal cuore e non solo dall’attrazione, anche perché se non fosse così sarebbe un vero e proprio smacco per tutti coloro che hanno seguito il suo trono con così tanta partecipazione.

