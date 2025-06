Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, tornano in auge le indiscrezioni sulla possibile crisi dopo Uomini e Donne.

La crisi sembrava scongiurata con tanto di intervento diretto: “Stiamo ancora insieme, basta!”, una smentita poderosa da parte di Cristina Ferrara nel merito dei copiosi rumor di queste settimane in relazione alla presunta maretta – o addirittura rottura imminente – con Gianmarco Steri dopo la scelta a Uomini e Donne. Come si evince da quanto detto in apertura, ‘sembrava’; neanche il tempo di prendere atto delle parole dell’ex corteggiatrice che nuovamente la coppia sembra ritrovarsi alle prese con nuove indiscrezioni relative ad una possibile crisi.

Ma qual è la verità, crisi oppure no? L’arcano è tutt’altro che prossimo ad essere svelato e il contrasto tra le parole recenti di Cristina Ferrara e i nuovi rumor sulla presunta crisi con Gianmarco Steri appare piuttosto evidente. Lei è stata netta nel sottolineare la stabilità del rapporto ma altrettanto netto è quanto arrivato all’orecchio di Deianira Marzano, esperta di gossip.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, dalla crisi smentita ai nuovi rumor ‘bomba’: “C’è aria di maretta…”

“Erano insieme in un locale di Salerno ma quasi non si parlavano e lei ha anche rifiutato un suo bacio”, questa – come riporta Lollo Magazine – la segnalazione arrivata a Deianira Marzano e che riporta in auge le voci di crisi tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri dopo la scelta a Uomini e Donne. L’esperta di gossip ha anche aggiunto: “…Aria di maretta tra i due: la relazione potrebbe essere arrivata a un punto di rottura”.

Come se non bastasse, ad alimentare le voci di una possibile crisi tra Cristina Ferrara e Gianmarco Steri emerge la lontananza tra i due. Dopo essere stati avvistati a cena a Salerno lui si sarebbe fiondato poco dopo a Pescara per trascorrere il fine settimana con gli amici e dunque senza la sua dolce metà scelta a Uomini e Donne.

