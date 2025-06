Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono in crisi? Dopo i rumor lei fa chiarezza e svela la verità: "Adesso basta...parlo io"

Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono in crisi? Lei rompe il silenzio e svela la verità”

Da giorni non si parla altro che della presunta crisi tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. L’ex tronista del dating show di Canale 5 e la sua scelta sono al centro di rumor e indiscrezioni rilanciate dai vari esperti del programma come Lorenzo Pugnaloni e del gossip come Deianira Marzano. Ad alimentare le indiscrezioni è stata anche la stessa ex corteggiatrice che durante una diretta su Tik Tok non ha mai minimamente menzionato il suo fidanzato lasciando intendere che tra i due qualcosa non funzionasse per il verso giusto.

Rosa Perrotta, brutto infortunio per l'ex di Uomini e Donne: "Sto ancora male"/ E posta il video della ferita

E poco dopo ad aggiungere benzina alle voci che Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono in crisi dopo Uomini e Donne ci ha pensato Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha postato sui social la segnalazione di un utente che sostiene di conoscere molto bene la coppia. Stando a quanto riportato pare che lei sia ‘fuori di testa e nera’ che ‘ non gli risponde al telefono, ignora i messaggi e non vuole sentire ragioni perché crede a tutto quello che legge online”. Insomma la segnalazione riporta che la coppia non solo sarebbe in piena crisi ma addirittura prossima alla rottura. E per questo nelle scorse ore Cristina Ferrara ha rotto il silenzio spiegando come stanno davvero le cose con Gianmarco Steri.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: lui preoccupa/ Cosa ha fatto l'ex Uomini e Donne dopo il ritorno Marbella

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono in crisi dopo Uomini e Donne? Lei fa chiarezza: “Adesso basta, parlo”

Dopo i rumor, le segnalazioni, e le indiscrezioni sulla presunta rottura l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è intervenuta sui social per chiarire una volta per tutte come stanno le cose e smentire le illazioni. Ha confermato nuovamente che tra di loro la storia d’amore procede a gonfie vele, non nascondendo però il fatto di essere stufa di rispondere sempre alle stesse domande: “Stiamo ancora, si stiamo ancora insieme…Basta adesso…sempre le stesse domande.” E non è tutto, in queste ore la coppia è stata beccata insieme a cena in un ristorante di Salerno, città natale di lei e sono sembrati particolarmente affiatati e complici segno che tutto tra di loro procede a gonfie vele. Dunque nessuna crisi tra Gianmarco e Cristina dopo Uomini e Donne.