Gianmarco Steri protagonista di un’altra bufera sul suo trono a Uomini e Donne. Cos’è successo questa volta? Negli ultimi giorni si sono intensificate sempre di più le voci su un possibile “accordo segreto” tra il tronista e colei che da tempo sembra essere la favorita tra le sue corteggiatrici, ovvero Cristina Ferrara. Sin dall’inizio del suo percorso come tronista, in tanti hanno visto un suo trasporto particolare per Cristina, al punto da rincorrerla più volte e spesso tornando nel ruolo di “corteggiatore” per lei. Ebbene, dietro quest’intesa particolare tra di loro sembrerebbe nascondersi dell’altro.

Stando a quanto riportato da Deianira Marzano, ci sarebbe una “gola profonda” secondo la quale i due si sentirebbero già in privato. Non solo, pare che Gianmarco abbia già comunicato a Cristina di essere la sua scelta. Di conseguenza, la ragazza avrebbe lasciato persino il lavoro, così da iniziare una nuova vita con lui a Roma dopo la fine del trono. Tuttavia, pur avendo già una scelta, il barbiere romano vorrebbe allungare ancora un po’ il suo trono, così da restare più tempo in televisione. Ricordiamo, infatti, che Steri sta conoscendo altre due ragazze insieme a Cristina, ovvero Francesca e Nadia.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: la verità dietro il loro rapporto a Uomini e Donne

A seguito di queste voci, una persona molto vicina a Gianmarco Steri ha deciso d’intervenire personalmente e fare chiarezza. Di chi si tratta? Di Enzakkione, noto sui social per i suoi video ironici su Uomini e Donne e sulle avventure di Gianmarco prima come corteggiatore e, successivamente, in qualità di tronista. I suoi video hanno raggiunto un certo successo, al punto da essere notato da Maria De Filippi, che lo ha persino invitato nel programma all’inizio del trono di Gianmarco. Ebbene, Enzakkione ha voluto difendere il suo amico rilasciando un’intervista a Fanpage e smentendo le indiscrezioni su un presunto accordo tra Gianmarco e Cristina.

Stando a quanto rivelato dall’uomo, al momento il barbiere romano sarebbe molto indeciso, provando un interesse per tutte e tre le ragazze. Inoltre, ha sottolineato ancora una volta l’onestà e la trasparenza di Gianmarco, escludendo categoricamente che possa essere coinvolto in un “piano” segreto con Cristina. “Non capisco perché la gente racconti queste falsità, lui è una persona talmente vera e non sarebbe capace di fare una finta del genere. Non riesce a capire veramente cosa provi, gli piacciono tutte e tre. A noi basta che sia felice”, ha detto Enzakkione, mettendo a tacere i rumors.