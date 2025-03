Anticipazioni Uomini e Donne, Francesca Polizzi torna da Gianmarco Steri ma tra i due è già crisi

Mentre nelle puntate che stanno andando in onda in questi giorni continua a gonfie vele la conoscenza tra Gianmarco Steri e Francesca Polizzi, dalle registrazioni di questi giorni si scoprono delle clamorose anticipazioni Uomini e Donne, il rapporto tra il tronista e la sua corteggiatrice subirà una battuta d’arresto. Andando con ordine, la volta scorsa Gianmarco aveva rivelato di essere molto attratto fisicamente da Cristina Ferrara e che al momento lei è la sua corteggiatrice preferita. A queste parole Francesca è uscita dallo studio ma il tronista non solo non l’ha rincorsa ma ha anche scelto di non portarla in esterna preferendole Cristina, appunto, e Nadia Di Diodato.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 10 MARZO 2025/ Tina a casa di Cosimo, Sabrina chiude con Giuseppe

Si giunge così alle registrazioni del 10 marzo 2025 in cui si scopre dalle anticipazioni Uomini e Donne che Francesca è ritornata in studio per Gianmarco ma tra i due c’è stato solo gelo e freddezza. La corteggiatrice si è lamentata del fatto che con Gianmarco non c’è stata nessuna esterna chiarificatrice e di avere il desiderio di parlargli mentre lei ha sottolineato che non è il tipo che rincorre le persone, lasciando intendere che se lei se ne fosse andata lui non avrebbe rincorso nessuno. Ed è a questo punto che Francesca si è lamentata sostenendo di non sentirsi calcolata. Scoppia un’accesa discussione ed appare chiaro che tra Gianmarco Steri e Francesca Polizzi è già crisi dopo il bacio a Uomini e Donne.

Chi è Francesca Polizzi, la corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne/ Esterna e bacio a Roma

Gianmarco Steri di Uomini e Donne sempre più vicino a Cristina Ferrara: è scoppia la lite Cristina contro Nadia

Dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che Gianmarco Steri è uscito in esterna con Cristina Ferrara e la chimica e la sintonia tra i due sarà innegabile. I due si concederanno anche un bagno in piscina che surriscalderà il clima e non poco. La visione dell’esterna creerà malumori in studio soprattutto nella corteggiatrice Nadia Di Diodato. Nadia ha attaccato Cristina criticando il suo modo di corteggiare ed alla fine tra le due è scoppiata la lite. Insomma nelle prossime puntate di Uomini e Donne il trono di Gianmarco Steri sarà molto movimentato.