Uomini e Donne, Gianmarco Steri ha lasciato Cristina Ferrara ed adesso ci riprova con l'ex corteggiatrice Francesca Polizzi? Cosa sta succedendo

Uomini e Donne, Gianmarco Steri ha lasciato Cristina Ferrara per Francesca Polizzi? Spunta il clamoroso retroscena

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara di Uomini e Donne si sono lasciati, o almeno, gli esperti di gossip Deianira Marzano e Lorenzo Pugnaloni danno per certa la rottura tra i due ed adesso spuntano anche ulteriori dettagli circa i motivi della rottura e la probabile presenza di terze persone. Andiamo con ordine, nonostante siano passati soli tre mesi dalla scelta sembrano non esserci dubbi che è finita tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara di Uomini e Donne. Si rincorrono rumor da settimane ed alimentare le voci anche il fatto che l’ex tronista è stato beccato in vacanza solo con gli amici e senza l’ombra di Cristina Ferrara, ma non è tutto.

Uomini e Donne, ex tronista espluso è irriconoscibile: che fine ha fatto dopo anni/ Spuntano foto e video

Nelle scorse ore la Marzano ha annunciato la rottura definitiva tra Gianmarco e Cristina di Uomini e Donne e che, sempre tramite segnalazioni a lei giunte da fonti affidabili, è stato Gianmarco Steri a lasciare Cristina la quale starebbe malissimo per lui. Finita qui? Ma neanche per sogno perché sul web si sta cominciando a diffondere un’ipotesi che seppur azzardata sarebbe clamorosa qualora fosse confermata. Secondo molti sul web il fatto che Gianmarco Steri abbia deciso di trascorrere le sue vacanze in Sicilia e più precisamente a Palermo ha un motivo ben preciso: è la citta in cui vive Francesca Polizzi, sua ex corteggiatrice nel dating show.

Giacomo Czerny e Martina Grado, crisi smentita: la coppia di Uomini e Donne in vacanza/ Amore a gonfie vele!

È finita tra Gianmarco e Cristina di Uomini e Donne: lui ci riprova con l’ex Francesca Polizzi?

E mentre continua a crescere i rumor e addirittura Cristina è stata beccata insieme ad un misterioso ragazzo, si fa largo sul web anche l’ipotesi che Gianmarco Steri, conclusa la relazione con lei sia pronto a voltare pagina magari riprovandoci con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Francesca Polizzi. È sempre Deianira Marzano, poi, riporta la segnalazione clamorosa: “Per essere che Giamarco Steri stia attirando l’attenzione di Francesca Polizzi con la sua venuta in Sicilia e a Palermo? Lei si trova proprio a Palermo.” Del resto tra i due sin da subito è nata una certa alchimia, è stata la prima ad averlo colpito e con cui è scattato un bacio e dunque magari potrebbe essere ritornato sui suoi passi. Certo è, invece, che per ora si tratta solo di suggestioni e indiscrezioni e non c’è nulla di certo ma al contrario tutto va preso con le pinze.