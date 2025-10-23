Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono lasciati per Martina De Ioannon? Una amico dell'ex tronista svela cos'è successo

Si fa sempre più intricata la vicenda che ha come protagonisti Gianmarco Steri e Martina De Ioannon. Fa giorni i due tronisti di Uomini e Donne sono finiti al centro del gossip per alcuni avvistamenti che confermerebbero una relazione amorosa, fatto che ha sollevato da una parte discussioni mentre dall’altra sta facendo sognare tutti i fan che speravano in questa coppia.

I fan di Uomini e Donne sanno che Steri è stato la non scelta di Martina, che a lui ha preferito Ciro Solimeno. Gianmarco è poi diventato il nuovo tronista e ha scelto Cristina Ferrara, con la quale ha iniziato una relazione finita subito dopo l’estate. Proprio poche settimane dopo questa rottura è arrivata quella tra Martina e Ciro, e soli pochi giorni dopo le prime indiscrezioni di un riavvicinamento tra Martina e Gianmarco. La vicenda si arricchisce oggi di un nuovo capitolo grazie alla testimonianza di Matteo, un amico di vecchia data di Steri, ai microfoni di Casa Lollo.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono lasciati per Martina De Ioannon? Parla l’amico del tronista

Matteo ha spiegato che, in realtà, i contatti tra Martina e Gianmarco sono iniziati nei primi giorni di settembre, quando De Ioannon stava ancora con Ciro. Eppure, già allora, l’ex tronista scriveva a Steri messaggi appassionati, in cui ammetteva di volerlo vedere e stare con lui. Poi, il 25 settembre, Gianmarco e Martina (con Ciro) si incontrano in discoteca, ma non casualmente come si credeva. Lì, la ragazza litiga con Ciro, che se ne va, e poi si riavvicina a Gianmarco, che abbraccia. Di fronte a queste rivelazioni, ci si chiede se allora anche la storia tra Gianmarco e Cristina sia finita per Martina. A questa domanda, l’amico dell’ex tronista ha spiegato che non è andata così: “Gianmarco mi ha detto che la fine della sua storia con Cristina è dovuta a divergenze caratteriali e non a Martina”, ha chiarito. Ora non resta che vedere quali saranno le prossime evoluzioni di questa situazione.