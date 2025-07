Gianmarco Steri mette a tacere i rumors di crisi con Cristina Ferrara: l'audio sospetto dell'ex volto di Uomini e Donne

Gianmarco Steri sbotta contro gli haters e fa chiarezza sulla storia con Cristina Ferrara. Da settimane, infatti, circolano rumors su una presunta crisi tra la coppia nata a Uomini e Donne. Dopo essere stati lontani per alcuni giorni, recentemente i due si sono riuniti, mettendo a tacere chi, invece, li vedeva già separati. Tuttavia, nelle ultime ore, un’altra indiscrezione ha riacceso i gossip. Una fan ha inviato un audio a Lorenzo Pugnaloni, dove l’ex tronista avrebbe confessato di non essere innamorato della sua fidanzata, parlando di una semplice attrazione fisica piuttosto che di un vero sentimento.

L’esperto di gossip ha riportato la segnalazione nelle sue storie Instagram, scatenando i fan. Lo stesso Pugnaloni, poi, ha confermato di aver ascoltato l’audio e che, quindi, Gianmarco avrebbe realmente pronunciato quelle parole: “Ho ascoltato l’audio ed è tutto vero. Ovviamente, non posso pubblicarlo senza il consenso di entrambe le parti“. A questo punto, il barbiere non è più riuscito a restare in silenzio e ha deciso d’intervenire personalmente.

Lorenzo Pugnaloni vs Gianmarco Steri: l’audio incriminato dell’ex tronista di Uomini e Donne

Difatti, poco fa, Lorenzo Pugnaloni, attraverso le sue storie Instagram, ha fatto sapere di aver ricevuto un messaggio direttamente da Gianmarco Steri, deciso a chiarire la situazione dopo il caos scoppiato online. L’ex tronista ha voluto spiegare personalmente come sono andate davvero le cose, ammettendo che le sue parole, contenute nell’audio inviato dalla fan, sono state fraintese e in parte decontestualizzate.

“Gianmarco mi ha mandato un audio, e lo apprezzo. Mi ha detto che nell’audio non intendeva dire quello che sia io che la ragazza abbiamo capito. Si è espresso male, ci può stare“, ha spiegato Pugnaloni. Insomma, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di prendere in mano la situazione, rompendo il silenzio e chiarendo una volta per tutte con Pugnaloni, dopo mesi di frecciatine e tensioni social tra i due.

