Gianmarco Steri e Cristina Ferrara scatenato una polemica. Ma, procediamo con ordine. Sono passate ormai diverse settimane da quando il tronista romano ha deciso di lasciare Uomini e Donne insieme a Cristina, preferendola alla “rivale” Nadia Di Diodato. Da allora, i due hanno iniziato a vivere la loro storia d’amore lontana dai riflettori, venendo beccati varie volte da alcuni fan. A seguito della messa in onda della scelta, la coppia è finalmente uscita allo scoperto, iniziando a mostrarsi anche sui social. In particolare, Gianmarco ha pubblicato dei selfie insieme alla fidanzata, apparendo molto innamorato.

A quanto pare, infatti, l’ex tronista avrebbe già chiesto a Cristina di vivere insieme a Roma. Difatti, Steri non ha possibilità di spostarsi dalla Capitale, non solo perché titolare di un salone, ma anche perché, stando ad alcuni rumors, potrebbe tornare nel dating show di Maria De Filippi nelle vesti di hair-stylist. Dunque, la soluzione migliore per i due sarebbe quella di convivere a Roma, con l’ex corteggiatrice che sarebbe disposta a trasferirsi per iniziare una nuova vita insieme a lui.

Gianmarco Steri stufo di Cristina? Le accuse del web

Agli occhi di molti, Gianmarco Steri e Cristina sembrano essere davvero innamorati e felici insieme. Tuttavia, negli ultimi giorni, c’è stato un video che ha scatenato il caos sul web. A differenza di Gianmarco, Cristina è più attiva sui social e ha spesso pubblicato foto e video del fidanzato. Tra questi, c’è stata una storia in particolare che ha fatto discutere. Il motivo? Nel filmato in spiaggia, il 28enne è apparso piuttosto infastidito e imbarazzato. Al che, anche Cristina ha ammesso che al 28enne non piace molto essere ripreso, scherzando sull’argomento.

Da lì, c’è chi ha insinuato che tra di loro non possa durare a causa dei loro diversi approcci alla popolarità e ai social, accusando Cristina di voler approfittare di questo momento di visibilità. Ad ogni modo, a molti queste accuse sono apparse a dir poco esagerate. In fin dei conti, è stato lo stesso Gianmarco a decidere di partecipare ad un programma come Uomini e Donne e, quindi, a voler finire sotto i riflettori. Per ora, la loro storia sembra procedere a gonfie vele, al di là delle supposizioni del web.