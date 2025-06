Gianmarco Steri polemico contro Francesca Polizzi. Ma, facciamo un passo indietro. Meno di una settimana fa, è finalmente andata in onda la scelta di Gianmarco a Uomini e Donne. Dopo più di nove mesi di percorso, l’ex tronista ha detto addio al dating show di Canale 5, uscendo insieme a Cristina Ferrara. Da allora, dopo settimane dalla registrazione della puntata, i due sono finalmente usciti allo scoperto, pubblicando le prime foto di coppia insieme. Per ora, la loro storia sembra procedere a gonfie vele, tanto che Gianmarco pare sia già andato in Campania a conoscere la famiglia di lei.

La scelta di Gianmarco ha diviso il pubblico, tra chi faceva il tifo per Cristina e chi, invece, preferiva Nadia Di Diodato. Accanto a loro, però, c’è stata anhce un’altra corteggiatrice: Francesca Polizzi. Per mesi, infatti, la TikToker è stata considerata la favorita dal pubblico e, inizialmente, anche Gianmarco sembrava molto preso da lei. Tuttavia, con il passare delle settimane, la situazione è cambiata. Il barbiere romano ha iniziato a tenerla sempre più in disparte, accusandola di avere reazioni eccessive e mettendo in dubbio la sincerità dei suoi sentimenti.

Gianmarco Steri contro Francesca Polizzi: il gesto social

Alcune settimane prima della scelta, Francesca ha quindi deciso di autoeliminarsi, stanca del trattamento ricevuto da Gianmarco Steri. Il tronista, dal canto suo ha spiegato che anche lui aveva deciso di eliminarla, non dando troppa importanza al suo abbandono. Successivamente, Francesca ha rilasciato un’intervista a Lorenzo Pugnaloni, in cui ha descritto Gianmarco come un bravo ragazzo, pur ammettendo di non aver compreso alcuni suoi atteggiamenti, spesso molto diversi tra le esterne e lo studio.

Dal canto suo, Steri non si è più riferito pubblicamente all’ex corteggiatrice. Tuttavia, nelle ultime ore, un suo gesto social ha attirato l’attenzione e ha lasciato intendere che tra i due potrebbe esserci ancora del rancore. A quanto pare, infatti, Gianmarco ha cancellato un commento lasciato da un follower sotto il suo ultimo post su Instagram, in cui si sottolineava come Francesca avesse lasciato un segno importante nel suo percorso. Un’affermazione che, evidentemente, il barbiere romano non ha gradito, tanto da rimuoverla dal suo profilo. Insomma, pare proprio che l’ex volto di Uomini e Donne voglia prendere le distanze da Francesca e dalla loro breve conoscenza.

