Mancano pochi giorni e giungerà finalmente al termine il tanto discusso trono di Gianmarco Steri. Gianmarco è stato senza dubbio uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Uomini e Donne, al centro del Trono Classico sin dall’inizio della stagione, a settembre. Inizialmente, si è fatto notare come corteggiatore di Martina De Ioannon, conquistando l’affetto del pubblico e arrivando fino alla fine, insieme al “rivale” Ciro Solimeno. Alla fine, però, Martina ha scelto Ciro, nonostante il favorito degli spettatori fosse il barbiere romano.

Gianmarco Steri smascherato? "Cosa diceva prima di Uomini e Donne"/ "Ha corteggiato Martina perché..."

Proprio grazie alle numerose richieste del pubblico, Maria De Filippi ha quindi deciso di offrirgli subito di diventare il nuovo tronista, proposta che lui ha accettato senza esitazione. Dunque, lo scorso gennaio, ha preso ufficialmente il via il trono di Gianmarco, suscitando fin da subito grandi aspettative. Migliaia di ragazze si sono presentate per corteggiarlo, ma lui ha deciso di concentrarsi su tre in particolare: Francesca Polizzi, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Inizialmente, la conoscenza con Francesca aveva fatto sognare molti spettatori, ma con il passare delle settimane, la situazione è andata via via precipitando.

Amici 20, l'ex allievo Esa Abrate svela di essere stato arrestato/ "Depresso e cacciato di casa, come sto"

Gianmarco Steri pronto a scegliere a Uomini e Donne: tutte le polemiche del suo trono

Dopo aver baciato Francesca Polizzi, Gianmarco Steri ha iniziato a mostrarsi meno attento nei suoi confronti, giudicando costantemente le sue reazioni e lasciandola spesso “in panchina”. Questo atteggiamento ha spinto molti spettatori a pensare che Gianmarco possa aver preso in giro Francesca, dal momento che il suo vero interesse sembrava essere, fin dall’inizio, rivolto a Cristina Ferrara. Addirittura, è iniziata a circolare l’ipotesi di un possibile “accordo” tra Gianmarco e Cristina. Non solo, è arrivata anche una segnalazione su una presunta frequentazione di Cristina con un calciatore.

Uomini e Donne, Francesca Polizzi replica alle critiche di Nadia: "Con me sempre carina"/ "Parlavamo e..."

Tuttavia, il tronista ha scelto di non affrontare l’argomento in puntata, una decisione ha scatenato ulteriori polemiche. A quel punto, Gianmarco ha iniziato a conoscere meglio Nadia Di Diodato. Tuttavia, anche quest’improvviso cambio di rotta ha suscitato dubbi tra il pubblico, alimentati da una nuova segnalazione. Secondo alcune voci, infatti, il cugino di Nadia avrebbe lavorato nel negozio del tronista. Nonostante le smentite, in tanti hanno riscontrato incongruenze nel percorso di Steri, arrivando a considera il suo trono deludente e un “flop” di questa stagione di Uomini e Donne.