Il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne continua a catturare l’attenzione del pubblico e non solo. Tra le corteggiatrici rimaste a contendersi il cuore del tronista romano spicca Francesca Polizzi; la giovane siciliana è stata notata per il suo carattere frizzante e la sua spontaneità. La sua scelta di avvicinarsi a Gianmarco ha sollevato critiche e polemiche sui social.

Una telespettatrice ha espresso dubbi sulla compatibilità intellettuale tra i due, sostenendo che il tronista non fosse all’altezza della personalità vivace di Francesca. Il commento, sprezzante e poco lusinghiero, non è passato inosservato: “Penso tu stia perdendo tempo, siete intellettualmente opposti. Per carità, bravo ragazzo. Ma una capra ha più neuroni. A lungo andare non avrete argomenti”.

Francesca di Uomini e Donne difende Gianmarco Seri: la replica all’offesa social

La corteggiatrice ha deciso di rispondere con fermezza. Francesca Polizzi ha sottolineato come l’intelligenza non si misuri sulla base di preconcetti, ma con la capacità di mettersi in gioco e di dimostrarsi aperti a nuove esperienze.

Ha poi ribadito la sua stima per Gianmarco, mettendo in luce la sua curiosità e voglia di crescere, tratti che per lei rappresentano una forma di intelligenza autentica: “Per me questa è l’intelligenza vera e non un pezzo di carta. […] È tutto fuorché stupido… Non etichetto le persone a prescindere”. Con queste parole avrà acquistato ancora più punti agli occhi del tronista? Nel frattempo, in studio la siciliana si fa sempre più strada per la conquista del cuore di Steri.

Bacio tra Gianmarco e Francesca a Uomini e Donne: le reazioni delle corteggiatrici

Come procede la conoscenza tra Gianmarco Steri e Francesca Polizzi? A gonfie vele, tanto che nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne c’è stato anche un bacio molto passionale. Come rivelato dalle ultime anticipazioni, il bel tronista ha portato in esterna Francesca che si sarebbe conclusa con un momento di grande intesa e complicità.

Naturalmente questo gesto ha scatenato non poche reazioni in studio tra le corteggiatrici del tronista. Cristina Ferrara, per esempio, non ha perso l’occasione di criticare e accusare Gianmarco di prendere delle decisioni affrettate. Il ragazzo ha replicato sostenendo di volersi concentrare su chi lo colpisce davvero e, sulla base di questo, ha deciso di eliminare Liane.