Gianmarco Steri fa impazzire i fan: il dettaglio romantico dedicato a Cristina Ferrara

Gianmarco Steri sempre più innamorato di Cristina Ferrara. È passato poco più di un mese da quando Gianmarco ha lasciato Uomini e Donne con Cristina, preferendola alla “rivale” Nadia Di Diodato. Si è così concluso un percorso durato ben nove mesi, durante il quale Gianmarco si è fatto apprezzare in maniera particolare dal pubblico. Prima di salire sul trono, infatti, era stato il corteggiatore favorito di Martina De Ioannon per ben cinque mesi. Questo ha portato Maria De Filippi a proporgli subito il trono, con migliaia di ragazze scese per lui.

Gianmarco, però, ha preferito concentrarsi solo su tre corteggiatrici: Nadia, Cristina e Francesca Polizzi, che si è autoeliminata poche settimane prima della scelta. Alla fine, però, il cuore ha avuto la meglio e il barbiere romano ha deciso di fidanzarsi ufficialmente con Cristina, la giovane campana che in tanti avevano identificato come la sua preferita sin dalle prime esterne. Da allora, i due hanno iniziato a viversi la loro storia d’amore lontano dalle telecamere e, stando a quanto emerso, Gianmarco pare aver perso proprio la testa per l’ex corteggiatrice.

Gianmarco Steri: un gesto per Cristina manda in tilt i fan

Nelle ultime settimane, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono stati praticamente inseparabili, trascorrendo ogni momento libero insieme tra Roma e la Campania. Difatti, pare che Gianmarco abbia già conosciuto la famiglia di Cristina, con la quale avrebbe passato alcuni giorni nella sua terra. Secondo alcune indiscrezioni, però, sarà proprio la giovane a trasferirsi nella Capitale per stare più vicina al fidanzato. Oltre a gestire il suo locale, infatti, Gianmarco dovrebbe iniziare a lavorare come hair-stylist nello studio di Uomini e Donne a partire dalla prossima stagione. Una scelta importante che, a quanto pare, porterà la coppia a compiere un ulteriore passo, ovvero quello della convivenza.

Poche ore fa, Gianmarco ha condiviso una foto in compagnia di Cristina e alcuni amici durante una serata in un ristorante di Roma. Ma, a catturare l’attenzione dei fan è stato un dettaglio ben preciso. Sul tavolo, infatti, si intravedeva il cellulare acceso dell’ex tronista, e sullo schermo era ben visibile lo sfondo: una tenera foto di lui insieme a Cristina. Un gesto semplice, ma che ha fatto impazzire i fan e conferma, ancora una volta, quanto Gianmarco sia innamorato della sua fidanzata.