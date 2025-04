Uomini e Donne, Gianmarco Steri scelta vicina? “Coinvolto Nadia, deluso da Francesca, Cristina infastidisce”

Nelle puntate che stanno andando in onda di Uomini e Donne protagonista assoluto è il trono di Gianmarco Steri che sta conoscendo meglio tre corteggiatrici: Nadia Di Diodato, Francesca Polizzi e Cristina Ferrara. Nel corso della puntata andata in onda ieri, 14 aprile 2025, c’è stata un’altra esterna tra Gianmarco e Nadia in cui è scoccato un secondo bacio con le altre due corteggiatrici, invece, non sono mancati tensioni e screzi. E subito dopo la puntata il tronista ha rilasciato una lunga intervista a Witty Tv in cui ha detto la sua sulle tre corteggiatrici.

Cristina Ferrara abbandona Uomini e Donne?/ Il retroscena sulla registrazione del 14 aprile 2025

Innanzitutto Gianmarco Steri ha confessato chi è la sua corteggiatrice preferita al momento, Nadia Di Diodato, che ha baciato due volte consecutive: “Sinceramente io avevo voglia di stare sereno e tranquillo e di passare del tempo con Nadia perché mi sono reso conto che con lei mi esce tutto molto naturale e mi sento molto affine, come dicevo sempre ancor prima di avere questa conoscenza più approfondita molto affine anche a livello caratteriale, a livello anche fisico e quindi avevo proprio bisogno di stare con lei.”

Diego e Isabella, dura lite in studio/ Cos'è successo nella registrazione di Uomini e Donne del 14 aprile

Scelta Gianmarco Steri a Uomini e Donne è Nadia Di Diodato? “Non resistevo al bacio”

Ed a proposito del bacio con Nadia Di Diodato, Gianmarco Steri sempre durante l’intervista rilasciata a Witty Tv ha confessato che, superate alcune incomprensioni, si sente molto coinvolto emotivamente dalla ragazza e di essersi lasciato andare all’istinto. L’ha baciata perché gli piace e forse l’unica remora che ha avuto è stata la possibile reazione delle altre due ragazza ma alla fine ha scelto di lasciarsi andare. E dalle sue parole sembra proprio che Gianmarco Steri è vicino alla scelta ad Uomini e Donne:



“Ho capito anche alcuni stati d’animo suoi ed alcune reazioni che ha avuto magari troppo esagerate ma ha voluto capire perché avesse avuto determinate reazioni e ne abbiamo anche parlato e mi è piaciuta perché mi sono sentito coinvolto e desiderato da parte sua, mentre il secondo bacio non avevo tutta questa voglia di darlo inizialmente ma semplicemente per non dare troppo dispiacere alle altre ragazze. Perché comunque dare due baci consecutivi alla stessa ragazza in puntata è tosta da digerire, però poi mi sono reso conto che non resistevo, mi sono lasciato andare e c’è stato un altro bacio.”

Uomini e Donne: Raffaella cambia look a Brando, ma il finale è disastroso

Uomini e Donne, Gianmarco Steri rompe il silenzio su Cristina Ferrara: “C’è una cosa che mi infastidisce”

Spazio ha avuto durante l’intervista a Gianmarco Steri anche il suo rapporto con Cristina Ferrara a Uomini e Donne. La corteggiatrice ha colpito il tronista sin da subito soprattutto dal punto di vista fisico mentre successivamente è rimasto affascinato anche dal suo carattere. Anche con lei è scattato il bacio ma a Gianmarco Steri c’è una cosa di Cristina che lo infastidisce troppo:



“Della reazione di Cristina diciamo che la cosa che mi infastidisce un po’ è che io vedo che lei nei ragionamenti, nei modi, il temperamento, la voglia e la passione ce l’ha di tirare fuori le sue emozioni negative però sempre dopo che glielo faccio notare, glielo devo tirare fuori io.”

Gianmarco Steri deluso da Francesca Polizzi a Uomini e Donne: “Non lineare nelle reazioni”

E mentre dalle anticipazioni registrazione di Uomini e Donne si scopre che nelle prossime puntate succederà di tutto con Nadia Di Diodato che si auto eliminerà e Cristina Polizzi che creerà scompiglio e caos. A WittyTv Gianmarco Steri ha confessato di essere rimasto deluso da Francesca Polizzi: “Francesca sinceramente mi dispiace perché la vedo nelle reazioni, non solo oggi ma in generale, che si chiude va un po’ in difesa ed molto spesso ho messo in dubbio che lei non fosse lineare nelle reazioni e rimango deluso.” Stando a queste dichiarazioni la scelta di Gianmarco Steri è Nadia Di Diodato? Il tronista inoltre anche nelle scorse registrazioni ha dichiarato di tenerci a lei.