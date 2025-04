Il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne potrebbe essere, di nuovo, a rischio. Lo scorso gennaio, dopo non essere stato scelto da Martina De Ioannon, Gianmarco è diventato un tronista del dating show. Da lì, sono scese migliaia di ragazze per lui, colpite dal suo percorso come corteggiatore. Nel giro di qualche settimana, il barbiere ha infine scelto di rimanere con tre di loro: Francesca Polizzi, Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. Inizialmente, il romano sembrava essere interessato maggiormente a Francesca, dandole il primo bacio del suo trono. Tuttavia, da allora in poi, ha iniziato a concentrarsi sulle altre due corteggiatrici, mostrando un’infatuazione particolare per Cristina.

Secondo molti spettatori, infatti, Gianmarco avrebbe una preferenza palese per Cristina, avendola rincorsa più e più volte nel corso di questi mesi. Dal canto suo, la corteggiatrice ha catturato l’attenzione e le critiche del pubblico a causa di alcune segnalazioni che hanno iniziato a circolare su di lei nelle ultime settimane. Secondo alcune voci riportate a Deianira Marzano, Cristina avrebbe avuto uno scambio quotidiano di messaggi con un calciatore del Barcellona mentre era già impegnata nel dating show di Canale 5.

Gianmarco Steri elimina Cristina Ferrara? Cosa sta succedendo a Uomini e Donne

A seguito di queste segnalazioni, Cristina Ferrara e il calciatore in questione avrebbero smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram, scatenando ancora di più il dubbio. Fino ad ora, a Uomini e Donne non si è parlato di questi rumors, scegliendo di non dargli troppa importanza. Tuttavia, stando a quanto riportato da Alessandro Rosica, le cose sarebbero cambiate. A quanto pare, Gianmarco Steri avrebbe deciso di affrontare la ragazza e “smascherarla“, tirando in ballo anche alcune prove fornite dagli esperti di gossip. Non solo, sempre secondo quanto rivelato da Rosica, Francesca Polizzi avrebbe invece deciso di abbandonare il programma, dato che da tempo il tronista non mostra un reale interesse per lei.

“Francesca avrebbe capito di non piacere realmente a Gianmarco, the end. Cristina sarebbe stata smascherata da Gianmarco a causa dei nostri aggiornamenti con le dovute prove. Tra poco rimarrà solo Gianmarco e Tina”, ha scritto l’Investigatore Social sulle sue storie Instagram. A questo punto, il barbiere romano rischia davvero di restare senza corteggiatrici e chiudere in anticipo il suo trono? Non resta che attendere per scoprirlo.