Uomini e Donne, retroscena choc su Gianmarco Steri: “Gravi offese a Francesca Polizzi”

Manca sempre meno alla scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, chi sarà tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara? In attesa di scoprire quale sarà l’esito del trono e su chi ricadrà la sua scelta, tuttavia, ad attirare l’attenzione del tronista fin da subito era stata un’altra corteggiatrice. Gianmarco Steri ha mostrato interesse sin da subito nei confronti di Francesca Polizzi, la scintilla è scoccata sin da subito, sono più volte usciti insieme e tra i due c’è è scattato anche più di un bacio.

Nel corso della conoscenza, però, la situazione è cambiata velocemente, Gianmarco ha iniziato a prendere le distanze da Francesca, prima giudicandola come troppo fredda e chiusa e poi accusandola di essere nel programma solo per visibilità e non perché realmente interessata a lui. A questo punto il tronista si è concentrato sulle altre due corteggiatrici, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara e Francesca si è auto eliminata dal programma. Adesso però è venuto fuori un retroscena choc su Gianmarco Steri, che avrebbe rivolto gravi offese e accuse a Francesca Polizzi anche durante la loro conoscenza a Uomini e Donne.

Gianmarco Steri nel mirino delle accusa: “Ha detto che Francesca Polizzi gli faceva schifo”

Gianmarco Steri è sembrato essere molto sollevato dalla scelta di Francesca Polizzi di auto eliminarsi da Uomini e Donne e per questo è finito nel mirino del web. In molti lo hanno accusato di essere stato poco chiaro nei confronti della sua corteggiatrice e di aver giocato con lei perché non gli ha detto sin da subito di essere più attratto e preferire le altre due. Adesso una nuova e pesante accusa si è abbattuta su Gianmarco Steri. Nelle scorse ore l’esperto di gossip Alessandro Rosica.

Rosica è tornato a parlare di Gianmarco Steri e Francesca Polizzi, si è detto certo che al tronista romano non è mai piaciuta la corteggiatrice e poi ha aggiunto un retroscena choc: “Gianmarco ci ha giocato ed ha detto delle cose molto pesanti su Francesca…chi gli faceva schifo.” Se tali dichiarazioni fossero vere lascerebbero basiti, il web a sua volta si è diviso tra chi ha sostenuto al corteggiatrice e chi invece ritiene che Gianmarco è un bravo ragazzo e non avrebbe mai potuto lasciarsi andare a simili affermazioni.