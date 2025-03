Ieri, martedì 18 marzo, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Si tratta di una puntata speciale, dato che c’è stato un grande ritorno: quello di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. I due sono tornati nel dating show a distanza di due mesi dalla scelta, trovandosi di nuovo di fronte a Gianmarco Steri. Il tronista pare abbia salutato entrambi, facendo anche i complimenti a Martina per il suo nuovo taglio. Tuttavia, stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, Ciro avrebbe salutato Gianmarco solo con la mano e senza dargli il bacio, scatenando dei mormorii polemici in studio.

Non solo, sempre secondo quanto riportato da Pugnaloni, l’ingresso di Martina avrebbe spiazzato Gianmarco. Il motivo? Maria De Filippi ha annunciato l’arrivo dell’ex tronista dicendo: “Devo farti vedere un video di Martina”. Secondo l’esperto del dating show, in quel momento, il barbiere romano potrebbe aver pensato che la De Ioannon stesse per scendere a corteggiarlo. Vedendola entrare con Ciro Solimeno, però, avrebbe fatto una faccia dispiaciuta, per poi fare finta di nulla e salutare entrambi.

Gianmarco Steri è ancora interessato a Martina De Ioannon? L’indiscrezione a Uomini e Donne

Ad ogni modo, è necessario sottolineare che si tratta solamente di un’indiscrezione. Non è chiaro, infatti, quale sia stato lo stato d’animo di Gianmarco nel vedere Martina entrare nello studio. Quando andrà in onda la puntata, ognuno potrà farsi il proprio pensiero a riguardo e capire se, in realtà, il tronista sia davvero ancora interessato alla De Ioannon. Nel frattempo, l’ex corteggiatore sta comunque continuando a conoscere le sue corteggiatrici: Francesca, Nadia e Cristina. Nella registrazione di Uomini e Donne di ieri, martedì 18 marzo, è andato a riprendere Francesca in aeroporto, chiedendole di tornare a corteggiarlo.

Dopo aver visto questa scena, Cristina ha lasciato lo studio e lui è corso a riprenderla. Inoltre, c’è stata una discussione con Nadia, dicendole di non apprezzare il suo atteggiamento. Nonostante gli alti e bassi, però, Gianmarco sembra convinto di voler continuare solo con loro tre, chiedendo di non far scendere più corteggiatrici. A questo punto, è certo che la sua scelta sarà tra Francesca, Nadia e Cristina. Il pubblico sembra tifare maggiormente per Francesca, tuttavia anche Cristina sta guadagnando pian piano sempre più seguito.