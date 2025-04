Gianmarco Steri sempre più distante da Francesca Polizzi a Uomini e Donne. Nella puntata andata in onda giovedì, 17 aprile, il tronista e la corteggiatrice hanno avuto un duro confronto, al termine del quale Francesca è scoppiata a piangere. Dopo essere stata messa ancora una volta in discussione, la giovane siciliana l’ha accusato di essere falso e di non avere il coraggio di eliminarla. D’altro canto, Gianmarco ha spiegato di non voler ancora interrompere la frequentazione, pur ammettendo di non essere più interessato come prima.

Inizialmente, infatti, il tronista era molto preso ma, nelle ultime esterne, non ha più provato lo stesso coinvolgimento, mettendo anche in dubbio la sincerità dei sentimenti di Francesca nei suoi confronti. Un atteggiamento che ha deluso gran parte del pubblico, che l’ha accusato di non essere stato corretto nei confronti della corteggiatrice. A detta di molti, infatti, Gianmarco starebbe allungando il brodo cercando di metterla in cattiva luce. Ad ogni modo, dopo la registrazione, il 28enne si è poi confidato ai microfoni di Witty Tv.

Gianmarco Steri pronto ad eliminare Francesca Polizzi? Cos’ha detto dopo la puntata di Uomini e Donne

“Quello che ho detto lo penso, lei è una ragazza che ammiro in tutto e per tutto. Poi però nella frequentazione non basta e non serve solo questo. Ci deve essere altro e spero che quell’altro torni ad essere come prima, perché in questo momento non è così”, ha detto Gianmarco Steri su Francesca Polizzi a Witty Tv dopo la registrazione di Uomini e Donne. D’altro canto, invece, ha speso parole molto dolci nei confronti di Nadia Di Diodato: “In realtà lei mi è mancata molto, mi piace molto, mi piace tanto di lei”. Insomma, parole che lasciano poco spazio a dubbi sui reali interessi del tronista romano.

Difatti, anche nelle registrazioni successive, Gianmarco avrebbe continuato a mettere Francesca in secondo piano, non cercando di recuperare il loro rapporto. Per questo, si mormora che, dopo l’ultima puntata, la corteggiatrice si sia eliminata. La TikToker ha infatti eliminato tutti i tag collegati al programma dal suo profilo Instagram, volendosi dissociare dal trono di Gianmarco. Ad ogni modo, non resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprire cos’è successo veramente.