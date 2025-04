Anticipazioni Uomini e Donne prossime puntate: Gianmarco Steri ha già una corteggiatrice preferita: Cristina Ferrara

Ieri si è svolta una nuova registrazione del dating show di Canale5 e dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che nelle prossime puntate continuerà ad essere al centro dell’attenzione il trono di Gianmarco Steri. Stando a quanto riporta Lorenzo Pugnaloni, infatti, avrebbe già una corteggiatrice preferita: Cristina Ferrara. Nonostante quest’ultima sia finita ad centro di rumors ed indiscrezioni circa presunti flirt, l’ultimo con calciatore, Gianmarco ha deciso di portarla in esterna. È andata molto bene, lei gli ha dedicato una lettere, i due sono apparsi molto vicini ed affiatati ma non è scoccato il bacio.

Uomini e Donne, Cristina Ferrara smette di seguire il calciatore "misterioso"/ Flirt confermato?

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne riportate da Gemma Palagi al centro studio c’è stato un duro scontro tra due corteggiatrici di Gianmarco Steri. Dopo non aver nascosto tutta la sua delusione per non essere stata portata in esterna, Nadia Di Diodato ha attaccato Cristina Ferrara screditandola facendo intendere che la lettera fosse stata scritta con ChatGpt. Le due alla fine si sono mandate a quel paese a vicenda mentre Gianmarco ha preso le difese della Ferrara difendendola dalle accusa di essere falsa. Nadia ha questo punto ha accusato il tronista di essere un cretino se continua a portarla fuori e lui di tutta risposta alla fine balla proprio con Cristina. Insomma sembra proprio non esserci dubbi sul fatto che Gianmarco Steri ha già un corteggiatrice preferita: Cristina Ferrara.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 6 aprile 2025/ Pace Gianmarco e Cristina, scintille con Francesca

Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Francesca Polizzi: lei scoppia a piangere ma poi arriva il chiarimento

Dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che dopo settimane di gelo e crisi è arrivato il chiarimento tra Gianmarco Steri e Francesca Polizzi. I due non si sono risparmiati in attacchi ed accuse reciproche, lei addirittura ha rivelato di essere convinta che lui fosse pronto ad eliminarla. Lui le svela di ritenerla bella e intelligente ma che se non torna quella di prima lui non è più convinto di andare avanti. Insomma le dice chiaramente che rispetto all’inizio, in cui era la sua preferita, adesso gli è ‘scesa tantissimo’. Durante la registrazione Francesca Polizzi ad Uomini e Donne si è lasciata andare alle confidenze, ha spiegato che questo suo atteggiamento di chiusura è dovuto ad esperienze che ha vissuto in passato. Alla fine il chiarimento arriva, lei gli fa capire che se vuole conoscerla davvero deve portarla in esterna. La registrazione si è chiusa con un romantico ballo tra Gianmarco e Francesca.