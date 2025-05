Scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne sempre più vicina: cos’è successo nelle ultime esterne?

È tutto pronto per una nuova registrazione di Uomini e Donne che si terrà oggi, 4 maggio 2025, e c’è grande attesa per il trono di Gianmarco Steri che si avvia a conclusione. Stando a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne nelle registrazioni di oggi e domani verranno trasmesse le ultime esterne di Gianmarco Steri con le sue corteggiatrici Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara prima della scelta che, salvo imprevisti ed ulteriori colpi di scena, si svolgerà nelle prossime settimane (orientativamente 11-12 maggio)

Nel frattempo, però, si moltiplicano le segnalazioni, gli avvistamenti, le indiscrezioni ed i rumor sul tronista e le sue corteggiatrici che possono fornire delle valide anticipazioni Uomini e Donne su cosa succederà nelle ultime esterne. Nei giorni scorsi, infatti, ha fatto il giro del web il video in cui Nadia Di Diodato ha deciso di fare una sorpresa speciale a Gianmarco Steri, momento ricco di emozioni che è stato immortalato in un video e diffuso dalla stessa corteggiatrice sui suoi profili social. Dall’altra parte una segnalazione bomba riporta che l’esterna tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara è finita male.

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione del 4 maggio 2025: Gianmarco Steri, la sorpresa di Nadia e Cristina amareggiata

E scendendo nel dettaglio, dalle anticipazioni Uomini e Donne della registrazione del 4 maggio 2025 si scopre con esattezza che cos’è successo nelle esterne di Gianmarco Steri con Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. La prima ha deciso di fargli una sorpresa andando nella sua barberia ed immortalando il momento su Tik Tok. Sono tanti gli indizi che fanno protendere che sia proprio lei la scelta di Gianmarco Steri. La complicità tra i due è innegabile, ci sono stati molti baci e confidenza ma anche delle clamorose segnalazioni che alimentano dei dubbi sul fatto che i due si conoscessero già da tempo e tra i due ci fosse un accordo.



Molto più improbabile, ma non impossibile, sembra il fatto che sia Cristina Ferrara la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. La scintilla tra i due è scoccata sin da subito ed il tronista ha confessato che tra tutte le corteggiatrici lei era quella che gli piaceva di più, tuttavia, non ha mai apprezzato il suo carattere eccessivamente impulsivo e sanguigno vero freno ad un’ipotetica scelta. E non è tutto perché stando alle segnalazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni pare che tra Cristina e Gianmarco qualcosa è andato storto durante l’esterna perché la giovane è stata vista ‘triste ed un po’ giù’.