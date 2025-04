Il trono di Gianmarco Steri sta appassionando i fan di Uomini e Donne: basti pensare che a scrivere per andare a corteggiarlo sono state in quasi diecimila, anche se poi a convincerlo sono state solo tre, che ora si stanno contenendo il suo cuore. Dopo questi mesi di programmazione all’interno di un vero e proprio viaggio nei sentimenti lui avrà una preferenza oppure no? Nella puntata di oggi lo si è scoperto.

“Il bacio con Nadia è stato il mio preferito”: queste le sue parole quando la ragazza è scesa al centro dello studio con il volto rosso dall’imbarazzo, ma felice di aver vissuto un momento così romantico in esterna. Ovviamente Francesca non era affatto felice, per non parlare di Cristina, anche se ha cantato la canzone di Alessandra Amoroso che c’era in sottofondo durante il bacio.

Uomini e Donne: chi sceglierà il tronista tra Nadia, Francesca e Cristina?

Chi sceglierà Gianmarco a Uomini e Donne? È la domanda che frulla nella testa di tutti i fan, che hanno imparato ad apprezzarlo durante il trono di Martina quando lui era ancora nei panni di corteggiatore. Da una parte c’è chi è convinto che potrebbe scegliere Francesca: le loro prime esterne sono state ammantate di dolcezza, per non parlare del fatto che, dopo essere andato a riprendersela in aeroporto, in studio le ha detto che qualora dovesse andarsene di nuovo sarebbe corso da lei immediatamente.

Ma bisogna fare i conti con l’attrazione fisica che il ragazzo prova per la provocante Cristina, che nella puntata di oggi non è apparsa poi così tanto infastidita dal bacio con Nadia. E quest’ultima? Criticando il tronista puntata dopo puntata è riuscito a incuriosirlo fino all’esterna che ha sbloccato lo step successivo della loro conoscenza. Di certo le cose si stanno complicando per lui.

