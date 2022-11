Uomini e donne, Gianni Sperti accusato di sessismo/ La battuta che indigna i fan

Uomini e donne, Gianni Sperti torna al centro dell’attenzione mediatica: esplode la polemica web

Uomini e donne torna al centro dell’attenzione mediatica per via di Gianni Sperti, tacciato da una parte dei telespettatori di battute discutibili e a sfondo sessista sulle donne. Nella settimana in cui, in data 25 novembre 2022, ricorre la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l’opinionista storico del dating show di Canale 5 finisce nel mirino delle accuse web per via del contenuto della nuova puntata di Uomini e donne, in cui lui si dà alle opinioni critiche più disparate sul conto di alcuni protagonisti che fanno parte della compagine del trono over, nella popolare trasmissione, fino a scatenare le contestazioni a suo carico. La critica di Gianni Sperti parte dai conoscenti Daniela e Walter, che si lascerebbero di punto in bianco, complice il nome di un profumo, con tanto di malcontento architettato ad arte a suon di pianto asciutto da parte della dama, segnalato dall’opinionista. Ma non é tutto. Perché Gianni Sperti poi passa a condannare anche Riccardo Guarnieri, mettendone in forte discussione la veridicità del sedicente interesse provato dal cavaliere per la dama Gloria Nicoletti, certo che il tarantino sia ancora in pena per il ricordo dell’ex bresciana Ida Platano, la quale é uscita dal programma dandosi l’esclusiva di coppia uscente da Uomini e donne con Alessandro Vicinanza. Dopodiché arriva il momento della condanna di Eleonora e il conoscente Alessandro, tra gli over protagonisti di Uomini e donne, che viene contestata da molti in rete.

Le dichiarazioni condannate dalla rete

La dama palesa di non sentire le farfalle nello stomaco, complice una marcata mancanza di attrazione fisica, con Alessandro. Di contro quest’ultimo, sentitosi evidentemente offeso dalla dama segnala che lei si sia palesata piuttosto vicina a lui quando in camera da letto la donna gli avrebbe chiesto di levare la maglietta per mostrarle il fisico. Momento fatidico in cui Gianni Sperti si dà all’opinione tanto contestata in queste ore nel web, a suon di “A fare i fatti è abbastanza aperta”. Questo, dopo aver dato alla dama della “gattina”. Delle esternazioni, quelle di Gianni Sperti sul conto di Eleonora, che sembrano non piacere a molti tra i telespettatori attivi via social, tanto che si arrivare a tacciare l’opinionista di Uomini e donne di dichiarazioni discutibile e a sfondo sessista. “Gianni alle volte fa delle insinuazioni sulle donne che mi chiedo come sia possibile che nessuno lo rimetta in riga” si legge in particolare in uno dei tweet della polemica web che ora si solleva, su Uomini e donne, come ripreso dal sito Coming soon. Vorrà, quindi, replicare il popolare opinionista TV alle contestazioni della rete, che lo coinvolgono?

Gianni alle volte fa delle insinuazioni sulle donne che mi chiedo come sia possibile che nessuno lo rimetta in riga. #uominiedonne — Paperanita (@paperanita) November 24, 2022

