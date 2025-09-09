Gianni Sperti e l'amore svanito di recente: "Ero certo di aver trovato una persona"

Gianni Sperti torna a parlare, uno dei volti noti del dating show di Canale Cinque ha fatto tappa tra le colonne del magazine del programma Mediaset condotto da Maria De Filippi e si è lasciato andare a qualche rivelazione interessante. In particolare riguardo all’amore che era convinto di aver trovato ma che in realtà si è rivelato un fuoco di paglia. La vita di Gianni Sperti è stata segnata da tanti incontri diversi, l’ex compagno di vita di Paola Barale ha parlato di alcune delle sue ultime relazioni, pur senza rivelare troppi dettagli visto che non ha mai più voluto ufficializzare niente. L’impressione di aver ritrovato quella donna speciale però c’era: “Avevo trovato quello che pensavo fosse amore, ma era solo l’idealizzazione di ciò che desideravo… e che forse non sapevo nemmeno di desiderare” le parole di Sperti che non ha nascosto il rammarico soffermandosi sui rapporti al giorno d’oggi.

Gianni Sperti e i rapporti ai tempi di oggi: “E’ cambiato tutto”

Sempre l’ex volto di Uomini e donne, intervistato dal magazine del dating show di Canale Cinque, ha raccontato come ai tempi odierni siano cambiate completamente le cose riguardo ai rapporti.

“È tutto troppo veloce, troppo facile. Mancano la conoscenza fisica, e le parole dette di persona” il rammarico di Gianni Sperti che non si capacita di come siano cambiate le cose ogg per quanto riguarda i legami tra gli altri. E chissà che nel domani di Gianni Sperti non possa esserci qualche novità, intanto per l’ex compagno di vita di Paola Barale.

