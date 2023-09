Uomini e donne, Gianni Sperti furibondo in studio: c’entra Aurora Tropea/ Che succede al trono over?

Uomini e donne, Aurora Tropea e Gianni Sperti si scontrano al rientro in studio dalle vacanze estive

In data 6 settembre Uomini e donne registra la sua ripartenza ufficiale con il via alle registrazioni delle prime puntate, in onda a partire dall’11 settembre 2023 e di cui Gianni Sperti e Aurora Tropea si rendono protagonisti. A dirlo, in una serie di anticipazioni in esclusiva assoluta lanciate nel web, al nuovo intervento rilasciato dai Instagram stories, é la webstar Lorenzo Pugnaloni. L’esperto di anticipazioni TV. e streaming all’attivo online, Lorenzo Pugnaloni, svela all’occhio pubblico internauta i particolari in sintesi della prima registrazione della nuova stagione di Uomini e donne, che va in onda con la prima puntata nei prossimi giorni in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

E alla puntata al debutto della nuova stagione TV e streaming, della popolare trasmissione sui sentimenti nella ricerca dell’amore con i protagonisti del trono over e il trono classico, condotta da Maria De Filippi, si preannuncia una prima grande lite. Si tratta di uno scontro pubblico, l’ennesimo che si registra alla corte di Uomini e donne facente capo a Maria De Filippi.

I particolari dello spoiler

Un momento che a prima firma Il sussidiario.net vede l’opinionista all’attivo riconfermarsi nello storico ruolo, Gianni Sperti, alle prese con una lite nello studio Elios di produzione Mediaset, in contrapposizione alla dama del trono over, Aurora Tropea.

Quest’ultima, tra le più discusse protagoniste e re-entry al trono dei diversamente giovani nel parterre delle dame over 30 alla ricerca della dolce metà, finisce nuovamente per destare l’ira inaspettata dell’opinionista braccio destro di Maria De Filippi: “Per quanto riguarda il trono over c’è stata una mega lite tra Aurora e Gianni; gli animi si sono scaldati un sacco”, si apprende testualmente dalla fonte dello spoiler infuocato di Uomini e donne.

