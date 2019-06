Uomini e Donne/ Gianni Sperti: “Giulia De Lellis? Mi sono ricreduto…” (Trono Over)

Così come il trono classico, anche il trono over di Uomini e Donne è in vacanza. Per questo motivo, le news ufficiali scarseggiano notevolmente. Scopriamo in dettaglio, le ultimissime indiscrezioni emerse sul web, per restare sempre aggiornati nonostante il programma sia ufficialmente in ferie ormai da settimane. Gianni Sperti, opinionista e ballerino del dating show, è stato incalzato dai followers a rispondere ad alcune domande sui volti più amati del trono giovane. Le danze si sono aperte proprio sul suo pensiero nei confronti di Giulia De Lellis. “Ti piace Giulia De Lellis?”, gli hanno domandato. “Nel periodo delle scelte al castello – ha spiegato il ballerino – abbiamo avuto modo di stare tanto tempo insieme e di confrontarci. Durante il suo percorso a Uomini e Donne avevo un pensiero su di lei ma mi sono dovuto ricredere. Lei è una ragazza intelligente, dolce e determinata. Tanta stima per lei”. La spalla destra di Tina Cipollari, ha raccontato quindi di essersi totalmente ricreduto, cosa che – nel corso del programma – accade spesso.

Uomini e Donne Over, Gianni Sperti risponde alle curiosità dei fan

Gianni Sperti, dopo aver detto la sua su Giulia De Lellis, ha parlato anche della coppia formata da Beatrice Valli e Marco Fantini: “Mi piacciono molto, li seguo e traspare prima di tutto il senso di Famiglia”. Tra le coppie più divertenti del trono classico di Uomini e Donne, per Sperti al primo posto c’è quella formata da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, amati e molto seguiti dai follower tramite social network. In ultimo, non è mancata la frecciatina velata ad un ex tronista: lei è Nilufar Addati. L’opinionista ha scelto di non rispondere, lasciando intendere di non avere quindi, un pensiero positivo. Nonostante Sperti sia presente sia durante il trono classico che nel corso del trono over, è proprio durante il secondo che dà il meglio di sé al fianco dell’amica e collega Tina Cipollari. Per rivederlo rientrare nel suo ruolo però, bisognerà attendere il mese di settembre.

