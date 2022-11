Uomini e donne, Ginevra Lambruschi nel mirino di Mirko Antonucci/ “Mai abbandonata..”

Uomini e donne, é guerra tra Ginevra Lambruschi e il padre della figlia, Mirko Antonucci

Ginevra Lambruschi, ex corteggiatrice di Uomini e donne, finisce nel mirino di un’accusa del promesso sposo Mirko Antonucci, che la taccia di calunnia mediatica. I due ormai ex sono giunti al capolinea della loro lovestory, ad un passo dal matrimonio che avevano in cantiere, con l’ex volto di Uomini e donne che pubblicamente palesa di sentirsi abbandonata dal calciatore del Cittadella, insieme alla figlia concepita con lui, Sophie, che veniva data alla luce nel 2021. E, in questi giorni, Mirko Antonucci intende riportare la sua versione dei fatti, smentendo di fatto il pensiero di dominio pubblico che lui abbia abbandonato Ginevra Lambruschi e la loro figlia, a fronte dell’accusa dell’ex compagna che lo taccia di averla voluta fuori di casa sua insieme alla bambina: “Fino a ora non ho mai detto nulla del mio rapporto con Ginevra Lambruschi e del perché il matrimonio sia saltato. E nulla dirò per il rispetto che portò alla mamma di mia figlia. Ho taciuto, ho aspettato senza dire nulla anche prendendo insulti continui a seguito di alcuni post dil Ginevra che ha lasciato sempre intendere una sua verità molto lontana dai reali fatti e dalla decisione presa. L’amore che provo per Sophie è più grande anche del consenso che si può avere sui social dove ognuno scrive quello che pensa sia la verità”. E ancora: ” A Ginevra auguro di ritrovare un po’ di serenità e di onestà quando parla di me.Perché ho accettato tutto sono a ora, ma quando lascia intendere che l’ho abbandonata sola con Sophie, allora non ci sto”.

Isabella Ricci, nuova vita dopo Uomini e Donne/ "Con mio marito Fabio, trascorriamo…"

Mirko Antonucci ricorre alle vie legali contro Ginevra Lambruschi?

Il post di chiarimento che Mirko Antonucci condivide a mezzo web con gli internauti prosegue, poi, perentorio: ” Sophie è mia figlia, la amo profondamente, sin da subito non mi sono tirato indietro dalle mie responsabilità di padre. Abbiamo raggiunto un accordo in Tribunale con Ginevra, nel quale sono state stabilite tutte le condizioni economiche che riguardano Sophie e che ho onorato son da subito. Oltre ad aver regolamentato il mio diritto di visita che come padre ho reclamato fortemente perché voglio stare con mia figlia e vederla crescere. Il mio lavoro mi porta lontano, ma appena ho potuto sono corso da Sophie. Ho chiesto tante volte di poterla avere per periodi più lunghi, ma non mi è stato concesso se non per pochissimi giorni. Sempre alle condizioni dettate da Ginevra. È chiaro che io e Ginevra non stiamo più insieme. Mi sono preso tutte le responsabilità di questa decisione“. Quindi, la conclusione: “È chiaro che io e Ginevra non stiamo più insieme. Mi sono preso tutte le responsabilità di questa decisione. Ma

adesso basta davvero cercare di diffamarmi senza alcun motivo, continuando ad insinuare cose che non sono vere. Ginevra dovrà prendersi la responsabilità di quello che scrive” . Insomma, alla luce di tali dichiarazioni di Mirko Antonucci, non si esclude l’ipotesi che il calciatore possa volere adire le vie legali contro l’ex Ginevra Lambruschi, che intanto, via Instagram stories, tuona contro il suo ex: “Ti devi vergognare!”.

LEGGI ANCHE:

Ida Platano, il figlio Samuele promuove Alessandro Vicinanza/ "Sono contento..."Davide Donadei confessa/ "Ho superato con difficoltà la rottura con Chiara Rabbi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA