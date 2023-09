Uomini e Donne, Giorgia Lucini chiarisce i motivi del ricovero in ospedale/ “Nessun ritocchino chirurgico”

Lucini svela i motivi dell’intervento: ecco cosa è successo

Giorgia Lucini, lo scorso giugno, era stata ricoverata in ospedale per un’operazione chirurgica di cui non ha rivelato la natura: “Intervento fatto. Da persona leggermente ipocondriaca prima di addormentarmi avevo un’ansia incredibile, ma poi la professoressa e la sua equipe medica sono stati super carini e mi hanno tranquillizzata e fatto stare a mio agio il più possibile”.

In molti hanno ipotizzato si trattasse di un intervento estetico, in realtà non è nulla di tutto ciò. In queste ultime ore, l’ex volto di Uomini e Donne ha chiarito i motivi dell’operazione che, come riporta Today, sarebbero da attribuirsi alla rimozione di alcuni tessuti che avrebbero potuto sviluppare cellule tumorali. Tutto è iniziato dopo un esito incerto del pap test che ha fatto emergere cellule malate ad alto rischio di cancro. Lucini, sotto consiglio della ginecologa, ha dunque preferito procedere all’esportazione per evitare problemi in futuro.

Alcune settimana fa, Giorgia Lucini è tornata al centro del gossip per una presunta crisi con il compagno Federico Loschi. Uno sfogo dell’ex volto di Uomini e Donne, risalente a un mese fa, ha allarmato i fan della coppia: “Sono giorni che non dormo praticamente, mangio poco e non sto tanto bene. Non è un periodo facile, per niente” scriveva.

Giorgia è tornata attualmente sui social per chiarire cosa fosse successo: “L’amore va bene, anche se io e Loschi litighiamo un minuto sì e l’altro pure. Noi non siamo una di quelle coppie tutto pace, amore, due cuori e una capanna. Ma non per opera sua. Per opera mia, che sono super precisa, guardo tutto, sono una rompico**o. Ce le ho veramente tutte. Quindi faccio notare le cose e bisticciamo. Però adesso – non me la voglio tirare – sembrerebbe che va bene. Da quattro ore no, non stiamo litigando, quindi tutto bene!”

