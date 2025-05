Due amati protagonisti di Uomini e donne, Giorgia Lucini e Federico Loschi hanno annunciato di volersi sposare. La coppia, già nei mesi scorsi aveva dato accenni circa la notizia, ma questa volta hanno dato altri aggiornamenti, chiarendo date e volontà. Quello che sembrava un matrimonio inizialmente pronto per essere celebrato a settembre 2025, è in realtà stato anticipato di qualche tempo. La data da cerchiare in rosso, come annunciato da Giorgia Lucini sui social“20 luglio 2025, non è poi così lontano”. Qualche tempo fa l’ex protagonista di Uomini e donne aveva invece annunciato sui social i piani iniziali con il compagno di vita: “Ahhh il matrimonio! Quanto sto sognando, non avete idea. – ha esordito Giorgia, annunciando dunque che – Sicuramente non sarà settembre perché il Loschi è in preparazione/stagione, ma sarà nel 2025 questo sì.”

Ricordiamo che dalla storia d’amore tra Giorgia Lucini e Federico Loschi sono già nati due figli, e non è escluso che la donna possa allargare ancora la famiglia in futuro: “Sono innamorata persa dei miei figli. Se ne vorrei un altro? Anche più di uno! Vengo da una famiglia numerosa e sono dell’idea che più siamo, più stiamo bene”.

Giorgia Lucini e l’esperienza a Temptation Island

In passato l’ex protagonista di Uomini e donne ha avuto anche la possibilità di partecipare a Temptation Island. E proprio riguardo al programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, Giorgia Lucini ha confidato come il programma venga in realtà spesso fraintesi dalle coppie che vi partecipano.

E a tal proposito ha detto: “Negli anni comunque ho notato però che chi partecipa sottovaluta il format e, più che mettere alla prova i propri sentimenti, dimenticano totalmente che dall’altra parte del villaggio ci sia il fidanzato/a. L’obiettivo del programma non è ‘sfasciare le coppie’ ma dimostrare che il vero amore resiste anche davanti a delle ‘fortissime tentazioni’.”

