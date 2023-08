Uomini e donne, Giorgio Manetti al Grande Fratello? “Non mi interessa”/ E su Ballando con le stelle…

Giorgio Manetti rifiuta il Grande Fratello: la secca smentita alle indiscrezioni

In questo periodo sono numerosi i nomi circolanti sul web e papabili indiziati per la nuova edizione del Grande Fratello. Il cast del reality, condotto anche quest’anno da Alfonso Signorini, è ancora in fase di costruzione e la macchina organizzativa dello show è ormai ben avviata, in vista del debutto. Alex Schwazer è stato da poco annunciato come primo nome ufficiale, ma chi saranno gli altri concorrenti (Vip e Nip) che popoleranno la Casa di Cinecittà? Nelle ultime ore è stato fatto anche il nome di Giorgio Manetti che, secondo indiscrezioni, sarebbe però stato scartato.

Tuttavia l’ex Cavaliere di Uomini e donne nega categoricamente di essere stato provinato per il reality. Contattato da Tag24, ha smentito le voci sul suo conto: “Non è vero nella maniera più assoluta, non ho voglia di partecipare al Grande Fratello e non mi interessa. Stimo Alfonso Signorini, c’era stato un incontro per l’edizione 2020 ma scelsi di non prendervi parte. È sicuramente una bella persona, un bravo professionista e il programma è bello“.

Niente Grande Fratello per Giorgio Manetti, dunque. In compenso, però, l’ex volto di Uomini e donne strizzerebbe l’occhio ad un altro popolare show della televisione italiana, prossimo al debutto in autunno: Ballando con le stelle. L’ex Cavaliere valuterebbe senza problemi una proposta di Milly Carlucci e l’ipotesi di vedere sulla pista da ballo non è poi così remota: “Non ho impegni televisivi in agenda, ma mi piacerebbe fare quel tipo di programma. Sarebbe interessante. Mi hanno parlato molto bene della squadra produttiva e sarebbe un’esperienza stimolante rispetto al Grande Fratello“. Il suo futuro in tv, dunque, è ancora tutto da scrivere.

