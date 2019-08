Uomini e Donne/ Giorgio Manetti: “Gemma Galgani non è mai cambiata” (Trono over)

I telespettatori del trono over non hanno mai dimenticato la storia d’amore che in passato ha travolto Gemma Galgani e Giorgio Manetti, che si sono detti addio il 4 settembre del 2015 dopo un’intensa estate di passione. In seguito alla rottura, i due non si sono più frequentati e con l’addio del “Gabbiano” a Uomini e Donne le loro strade si sono divise del tutto. A distanza di molti anni di quanto accaduto, Giorgio Manetti è tornato a parlare di Gemma e, rompendo un silenzio lungo anni, ha detto la sua su quella protagonista così amata e chiacchierata, che continua a tenere banco nel programma dei sentimenti di Canale 5. “Non l’ho più sentita al telefono dal 4 settembre 2015 – spiega Manetti ricordando il momento esatto della loro rottura – quindi sono passati 4 anni dalla nostra ultima conversazione. Leggo notizie di lei su Internet, qualche volta ho guardato le puntate di Uomini e Donne, ma è sempre la stessa storia: l’ho conosciuta in quel modo e la ritrovo ancora in quel modo”. Per Giorgio Manetti, quindi, Gemma Galgani non è mai cambiata. La stessa, però, cosa non vale per lui, che dopo aver incontrato la donna giusta ha finalmente messo la testa a posto.

Barbara De Santi: a Bari a sostegno di Maria Teresa Rositani

Barbara De Santi, volto amatissimo del trono over, ha passato una piacevole estate in Puglia. Nel corso delle sue vacanze ha trovato però il tempo di prestare il suo volto a sostegno di una buona causa, accendendo i riflettori su una storia di violenza che nei mesi scorsi ha sconvolto l’intero paese. Stiamo parlando del vicenda di Maria Antonietta Rositani, la donna originaria di Reggio Calabria, oggi in coma farmacologico al Policlinico di Bari a causa delle ustioni riportate dopo un’aggressione. Era il 12 marzo quando suo marito, Ciro Russo, evaso dagli arresti domiciliari, aveva lasciato la Campania per raggiungere la Calabria e darle fuoco. Barbara De Santi, nel corso della sua permanenza in Puglia, ha scelto di accendere i riflettori sul caso e nelle scorse ore si è recata proprio al capezzale della vittima di questa vicenda, con la speranza di dare alla famiglia tutto il suo supporto. “Non vedo l’ora che quel sorriso non si spenga mai più – scrive Barbara De Santi in uno scatto che la immortala accanto a Maria Teresa Rositani – grazie a voi che avete arricchito la mia vita come esempio di forza, amore, solidarietà”.

