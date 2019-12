Uomini e Donne/ Giorgio Manetti: “Gemma? Stare da soli non è la fine…” (trono over)

Ieri pomeriggio si è registrata la nuova puntata del trono over di Uomini e Donne con protagonisti dame e cavalieri. Il colpo di scena è stato servito da Riccardo Guarnieri che ha chiesto a Ida Platano di sposarlo. La dama è rimasta “sotto shock” senza dare una risposta. Nel frattempo, l’ex cavaliere Giorgio Manetti, aveva proprio di recente espresso la sua opinione sulla coppia: “Lui e Ida, secondo me, sono incompatibili. All’epoca a Ida consigliai di andare fino in fondo, di non farsi scoraggiare, se fosse stata davvero innamorata. La vedo un po’ immatura sull’argomento, mentre Riccardo non so perché stia andando avanti da così tanto tempo”. Evidentemente in queste ore, Guarnieri ha voluto giocarsi ogni chance per conquistare il cuore della sua amata, fino alla romanticissima proposta di matrimonio. L’ex cavaliere toscano ha parlato anche della sua passata storia con Gemma Galgani e dell’attuale vita amorosa, tra le braccia di una donna che ama moltissimo.

Uomini e Donne Over, Giorgio e il consiglio a Gemma: “Anche da soli si sta bene…”

“Sono stato tutta la vita ‘il gabbiano’ e lo sarò fino alla morte. È simbolo e sinonimo di libertà di pensiero. È una filosofia di vita positiva, che non tutti hanno capito. Non ha a che vedere solo con i rapporti sentimentali, ma con tutto il modo di vivere. È la filosofia che insegna ad amare la vita, anche perché oggi ci siamo e domani non lo sappiamo” ha affermato Giorgio Manetti intervistato tra le pagine di Uomini e Donne Magazine. L’ex protagonista del trono over ha parlato di Caterina, la sua attuale compagna: “La mia vita è cambiata tanto a livello personale […] sono entrato di nuovo in contatto con questa persona, che conoscevo da anni e non vedevo da tempo. Avevamo ripreso a sentirci alla fine dell’estate e poi abbiamo ricominciato a frequentarci. Ci siamo ritrovati e abbiamo ricominciato la nostra storia, che si era interrotta nel duemilanove”. E sull’ex Gemma Galgani ha affermato: “Stare soli non è la fine del mondo, e può essere anche la cosa più bella. Puoi stare bene in coppia solo se stai bene da sola… oppure, Gemma, non ce la farai mai”.

