Uomini e donne, Giorgio Manetti single e in cerca d’amore/ “Vorrei incontrare…”

Storico protagonista di Uomini e donne, Giorgio Manetti è stato l’ex Cavaliere di Gemma Galgani, con la quale ha fatto coppia per diverso tempo prima che la loro storia d’amore naufragasse definitivamente. Ora “il gabbiano” è libero, single e alla ricerca della sua perfetta anima gemella. Al momento è distante dal contesto televisivo, che tanta popolarità gli ha regalato, ed è pronto ad accogliere nuovo amore. “Alla mia età non nascondo che la condizione di single mi stia stretta” confessa in un’intervista rilasciata al settimanale NuovoTv.

Al suo fianco vorrebbe avere la donna della sua vita e svela come dovrebbe essere: “Poteva andarmi bene a vent’anni, quando tutti abbiamo fatto le nostre esperienze, ma oggi sento il forte desiderio di avere al mio fianco la donna giusta con cui poter condividere gli anni che mi restano. Vorrei incontrare una donna sincera, anche con un vissuto importante alle spalle, perché credo possa essere un valore aggiunto. Se poi fosse un’imprenditrice, realizzata anche dal punto di vista professionale, sarebbe il massimo perché chi non lo è, spesso, rischia di riversare le proprie frustrazioni nel rapporto sentimentale“.

Nel corso dell’intervista rilasciata a NuovoTv, Giorgio Manetti ha anche speso qualche parola sulla grande ex Gemma Galgani, già piuttosto criticata in passato. La loro storia d’amore nel dating show di Canale5 ha fatto sognare tutti e la dama torinese sembrava aver realmente trovato la persona giusta. Tuttavia la coppia si è lasciata e ora Manetti ironizza: “Lei, ormai, è una causa persa. Di sicuro festeggerà gli 80 anni in onda, ma forse anche i 90“.

Il “gabbiano” di Uomini e donne intende comunque rivolgere alla dama un prezioso consiglio: cercare di scrollarsi addosso il suo personaggio costruito negli anni e abbandonare la popolarità acquisita. Le sue parole: “La inviterei a farsi un giro nella sua città, Torino, essendo semplicemente se stessa e lasciando da parte il suo personaggio. Per una volta dovrebbe scordarsi della sua popolarità e comportarsi come una perfetta sconosciuta. Se seguirà il mio consiglio, vedrà che la vita le sembrerà diversa e più soddisfacente“.

