Uomini e Donne, Morena Farfante e Francesco Relli stanno ancora insieme: arriva la dedica di lui

Morena e Francesco di Uomini e Donne stanno ancora insieme? La risposta e si, mentre altre coppie nate nel dating show di Canale5 sono piena crisi come Margherita e Dennis o già naufragate come Gloria e Guido, la storia d’amore tra Morena e Francesco prosegue a gonfie vele. I due sono stati paparazzati insieme in atteggiamenti complici ed affiatati, sui social condividono scatti e foto al mare in cui traslare tutta la loro sintonia ed adesso, nelle scorse ore, è arrivata una splendida dedica di Francesco a Morena.

Per Morena e Francesco di Uomini e Donne oggi è un giorno importante, ricorre il loro primo mesiversario di fidanzamento, è passato un mese, infatti, da quando i due hanno lasciato insieme lo studio del dating show giurandosi amore eterno. “Un mese di noi, un mese da quel giorno che abbiamo deciso di darci un’opportunità, di viverci in toto, un mese di non vedere l’ora di vedersi e stare insieme. Un mese che stiamo insieme, un mese che siamo una coppia, un mese che sei la mia donna ed io il tuo uomo.” le ha dedicato in una storia Instagram Francesco.

La dedica di Francesco Relli a Morena Farfante si conclude così: “Un mese che provi a parlare napoletano e soprattutto a mangiare da napoletana. Un mese che ci siam capiti e ci stiamo volendo sempre più. Un mese (spero) di tanti, anzi tantissimi. Un mese di noi. TI AMO.” Morena e Francesco si sono conosciuti nei mesi scorsi nel dating show e sin da subito è nata scintilla. La loro frequentazione non si è sviluppata davanti le telecamere di puntata in puntata ma ai telespettatori non sfuggivano i loro sguardi complici e i sorrisi ed infatti durante la registrazione del 4 maggio i due hanno annunciato la volontà di uscire insieme dal programma ed a giudicare dalle dedica, la storia d’amore tra Morena e Francesco di Uomini e Donne procede a gonfie vele.