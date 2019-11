Uomini e Donne/ Giovanna Abate è la scelta di Giulio Raselli? Indizi (Trono classico)

Dopo le scelte a sorpresa di Alessandro Zarino che si è beccato il no di Veronica Burchielli, attualmente sul trono, e di Giulia Quattrociocche che, invece, sta vivendo la sua favola d’amore con Daniele Schiavon, il pubblico del trono classico di Uomini e Donne sta aspettando la scelta di Giulia Raselli. Sarà proprio l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià il prossimo a lasciare la trasmissione di Maria De Filippi sperando di ricevere un sì dalla corteggiatrice che sceglierà. Chi sarà, dunque, la prescelta? Il cuore di Giulio è attualmente diviso tra Giovanna Abate e Giulia D’Urso. Entrambe bellissime, Giovanna e Giulia sono molto diverse tra loro: la prima ha un carattere forte e deciso mentre la seconda ha, finora, sfoggiato la parte più dolce di sè. Il tronista si è esposto molto con entrambe nonostante il percorso con la D’Urso abbia avuto inizio dopo quello con Giovanna. Nonostante il feeling immediato che è nato con Giulia, ad oggi, la favorita resta Giovanna.

UOMINI E DONNE TRONO CLASSICO: GIOVANNA ABATE PROBABILE SCELTA DI GIULIO RASELLI

Nel corso dell’ultima puntata del trono classico di Uomini e Donne, Giulio Raselli ha cercato di dare una risposta ai propri dubbi trascorrendo dei momenti intimi sia con Giovanna che con Giulia in casetta. Il tronista ha potuto così conoscere nuovi aspetti caratteriali delle sue corteggiatrici aprendosi a sua volta. Ad oggi, tuttavia, i gesti fatti nei confronti della Abate restano sicuramente più importanti come fa notare il portale Gossip e Tv. Se, infatti, a Giulia, ha permesso di parlare con sua madre, con Giovanna si è raccontato senza filtri parlandole del rapporto, un po’ complicato, con la madre. “Ho una difficoltà enorme a relazionarmi con mia madre, quindi molto spesso si vorrebbe dir qualcosa, fare qualcosa, ma poi sei titubante. Il fatto di averne parlato con lei… adesso lo sta sminuendo”, ha poi detto in puntata il tronista. Inoltre, mentre Giulia ha cercato più volte il contatto con Giulio, raggiungendolo anche in camera, con Giovanna è accaduto il contrario. Giulio, dunque, sta lanciando segnali su quella che sarà la sua scelta?

