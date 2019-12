Uomini e Donne/ “Giovanna scappa da Giulio”: Katia Fanelli affonda (Trono Classico)

Giulio Raselli non ha ancora scelto e, probabilmente, aspetterà ancora prima di decidere se lasciare Uomini e Donne con Giovanna Abate e Giulia D’Urso nonostante le due corteggiatrici lo abbiano espressamente invitato a compiere una scelta il prima possibile. Più che pensare alla sua scelta, Giulio si è lasciato andare ad una serie di consigli per Veronica Burchielli a cui, a suo dire, Alessandro Zarino non sarebbe mai stato interessato. Di fronte all’atteggiamento di Giulio, prima Katia Fanelli e poi Nunzia Sansone, sono esplose sui social esortando Giovanna a scappare e a rispondere no qualora dovesse essere lei la scelta. “Ma parli ancora Giulio, ma non sai cosa dire. ma basta, ma zitto. Le str….te che spari con quella bocca” – ha detto Katia Fanelli che ha poi continuato – “Se vabbè dai. Giovanna scappa, ti vogliamo sul trono noi. Scansati il fosso”. Nunzia, poi, ha aggiunto : “Brava Giovanna, vai sul trono”.

VERONICA BURCHIELLI E ALESSANDRO ZARINO: PIOGGIA DI POLEMICHE DOPO UOMINI E DONNE

La puntata in cui Veronica Burchielli sceglie di lasciare il trono di Uomini e Donne per provare a costruire una storia con Alessandro Zarino non è ancora andata in onda, ma vedere la tronista chiedere ad Alessandro di tornare nel programma per corteggiarla ha letteralmente fatto infuriare i telespettatori del dating show di canale 5 che si sono scagliati contro la tronista dando ragione a Tina Cipollari che ha dichiarato di considerare falso e costruito il suo atteggiamento. “Pensavo di averle viste tutte – scrive un utente sulla pagina di Uomini e Donne –… ma quella che lei dice di no alla scelta e va sul trono per poi chiedere a lui di venire a corteggiarla… Business super sayan”. ancora: “Certo lei che chiede di scendere a corteggiarla e non di continuare la conoscenza fuori… Business”, “Lei è talmente interessata a lui che vuole conoscerlo solo in nelle vesti di corteggiatore. Sei una buf…a!”. La presa di posizione di Veronica, dunque, non è piaciuta a nessuno. La tronista riuscirà a riconquistare credibilità lasciando definitivamente il programma con Alessandro?

