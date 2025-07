Giovanni Siciliano di Uomini e Donne attacca duramente Cosimo Dadorante su Instagram e lo accusa di essersi montato la testa: cos'è successo

Giovanni Siciliano scatenato contro Cosimo Dadorante: sul web si accende una nuova polemica che ha come protagonisti due volti dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Giovanni è uno dei cavalieri del trono Over più chiacchierati della scorsa stagione del dating show, noto soprattutto per il non avere peli sulla lingua. Cosimo si è invece fatto conoscere dal pubblico come corteggiatore di Tina Cipollari durante il suo trono.

Brando Ephrikian, duro sfogo dopo l'addio a Raffaella Scuotto/ L'ex Uomini e Donne sbotta

Di recente ha però fatto discutere l’ammissione fatta dalla dama Isabella, finita nel mirino delle critiche per aver chiesto 500 euro per rilasciare un’intervista a Lorenzo Pugnaloni. Cosa che lei stessa ha ammesso, dichiarando di averlo fatto su consiglio di un altro volto noto di Uomini e Donne, che è proprio Cosimo.

Uomini e Donne: scelti i nuovi tronisti/ "Una ragazza pugliese e un ragazzo romano": indiscrezione bomba

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cosimo Dadorante (@gliamicidimino)

Giovanni Siciliano di Uomini e Donne critica duramente Cosimo Dadorante e lo attacca su Instagram: ecco perché

Un’ammissione che ha sollevato delle critiche nei confronti dell’ex corteggiatore di Tina Cipollari che, al momento, non si è espresso sulla vicenda. Chi, invece, ha detto la sua è stato proprio Giovanni, che su Instagram ha deciso di dare sfogo al suo fastidio nei confronti di Cosimo, lanciando un pubblico attacco: “Caro Cosimo, io penso che tu ti stia montando un po’ troppo la testa. – ha esordito il cavaliere nel suo post – Come già te l’eri montata ogni volta che venivi in studio, con il tuo pavoneggiare di quello che hai e di quello che sei. Però, se sei fatto in questo modo, va bene così, buon per te”. Giovanni Siciliano ha così concluso: “A parte un po’ di visibilità, perché siamo in una trasmissione, per il resto non siamo nessuno. Non siamo né artisti, né cantanti, attori, nessuno. Quindi abbassiamo un pochino l’ego”. Cosimo risponderà all’attacco?

Uomini e donne 2025, chi sono i tronisti?/ Il retroscena: "Già compiute quattro scelte"