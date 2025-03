Giucas Casella ha lanciato un appello a Maria De Filippi affinché gli conceda la possibilità di farlo diventare un corteggiatore. L’obiettivo? Conquistare il cuore di Tina Cipollari. Il mentalista, dal carattere istrionico, ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo TV esprimendo tutte le sue intenzioni per riconquistare la tronista di Uomini e Donne. A sostegno della sua richiesta, l’illusionista è tornato sul flirt di qualche mese con Tina e risalente a più di 20 anni fa ancora prima che lei incontrasse il padre dei suoi figli, Kikò Nalli.

Giucas Casella invaghito della Cipollari: “Merita un amore sincero e maturo”

Tra le pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti ha svelato aneddoti di un viaggio romantico alle Maldive. Poi insieme avrebbero trascorso anche una vacanza a Cefalù. Nonostante la Cipollari abbia sempre mantenuto un profilo ironico sulla vicenda, non confermando ma neanche smentendo nulla, Giucas è convinto di avere ancora una possibilità: “È una donna straordinaria che merita un amore sincero e maturo”. Il mentalista è pronto a scendere le scale e a conquistare Tina, immaginando già un’uscita trionfale sotto una pioggia di petali di rosa.

Uomini e Donne: arriva Giucas? La frecciata ai corteggiatori della Cipollari

Gli attuali ma anche i futuri corteggiatori di Tina Cipollari sembrano non essere un problema per lui. L’ex concorrente della versione Vip del Grande Fratello non si lascia intimidire dai ricchi e facoltosi uomini che stanno cercando di conquistare l’opinionista del programma della De Filippi. Anzi, tramite Nuovo TV, ha lanciato una frecciatina ai suoi rivali sostenendo che il lusso e la ricchezza non sono aspetti importanti per costruire una storia d’amore duratura nel tempo: “Se poi ci sono anche i soldi, meglio! Ma l’importante è la passione”. Peccato che, forse, non abbia capito che il trono della Cipollari è solo un gioco.

Casella: “Ecco qual è la mia strategia per conquistare Tina Cipollari”

Cosa frulla per la testa dell’illusionista per riconquistare l’opinionista? Il paragnosta ha intenzione di puntare sul romanticismo, ma anche sull’ironia e sulla sicurezza, tutti elementi che in passato hanno già funzionato e che potrebbero ancora funzionare. Riuscirà davvero a convincere Maria De Filippi a dargli questa opportunità? E soprattutto la Vamp storica di UeD sarà pronta a lasciarsi nuovamente affascinare dall’ipnotizzatore?