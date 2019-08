Uomini e Donne/ Giulia Cavaglià: è amore con il caciatore Pietro? (Trono Classico)

Giulia Cavaglià si è innamorata? Dopo la delusione vissuta con Manuel Galiano con cui la storia è finita poche settimane dopo la scelta, si è fidanzata? L’ex tronista di Uomini e donne continua ad essere al centro dei rumors e a godersi le vacanze. Secondo quanto scrive il Vicolo delle News, però, Giulia non starebbe vivendo un’estate da single perchè starebbe continuando a frequentare il calciatore Pietro Zamas. I due, pur non seguendosi su Instagram, si scambierebbero like e commenti e, soprattutto, frequenterebbero gli stessi posti: una pura casualità? I fans di Uomini e Donne non sembrano credere alle coincidenze e sono sicuri che tra Giulia e il calciatore ci sia qualcosa in più di una semplice amicizia.

UOMINI E DONNE, KARINA CASCELLA RICOMINCIA DA… POLPETTA

Karina Cascella ricomincia da Polpetta. L’ex opinionista di Uomini e Donne che, in questi giorni, è stata protagonista di una guerra social con Teresa Cilia, dopo la morte di Carolina, ha deciso di adottare un nuovo cucciolo che ha presentato a tutti i suoi fans. “Ciao sono Polpetta e stamattina sono tremenda. È come avere un bimbo di pochi mesi. Ma è amore senza fine”, scrive Karina che ha deciso di far elaborare il dolore alla sua bambina prendendo in casa un altro cane. Nella testa e nel cuore di Karina Casclla, però, continua ad esserci anche Carolina che, negli scorsi giorni, ha salutato così: “Sei stata una cagnolina perfetta, dolce come poche, mi ascoltavi sempre, ci hai amate senza riserve e lasciarti mi spezza il cuore in mille pezzi. Non sono riuscita a salvarti cagnolina mia, doveva andare così. Ma devo essere forte per Ginevra soprattutto. Solo che era troppo presto..sei andata via troppo presto amore e ti prometto che io e Ginni, Max, Salva e Ale, non ti dimenticheremo mai, mai. Sarai dentro il nostro cuore per tutta la vita”.

ANDREA E NATALIA: AMORE IN FAMIGLIA

Dopo aver trascorso diverse settimane in Puglia, dalla famiglia dell’ex tronista, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni che, diversamente dagli altri personaggi di Uomini e Donne hanno trascorso le vacanze a Cannes e non ad Ibiza, si sono rilassati qualche giorno a casa dei genitori di Natalia dove Andrea si è anche concesso una corsa per mantenersi in forma in compagnia della “suocera”. Tra Andrea e Natalia, dunque, tutto procede a gonfie vele. La storia tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice ha ormai conquistato tutti e le rispettive famiglie non potrebbero essere più felici di vederli insieme, uniti e innamorati sempre di più.



