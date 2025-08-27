Giulia Cavaglià ritrova l’amore: l’ex tronista di Uomini e Donne sorprende i fan con un dolce video insieme al nuovo compagno Cristian.

Giulia Cavaglià, ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne ha finalmente ritrovato l’amore. La ragazza si era presentata per la prima volta nel dating show di Maria De Filippi per corteggiare Giulio Raselli, ma poi fu scelta come tronista e uscì dal programma con Manuel Galiano. Peccato che poco dopo il loro rapporto finì malamente, deludendo i fan che avevano creduto in questa storia d’amore. L’ex tronista di Uomini e Donne aveva poi intrapreso una relazione con l’ex concorrente di Masterchef e del Grande Fratello Federico Chimirri, ma dopo pochi mesi la loro relazione è giunta al capolinea.

Infatti, Federico Chimirri sembrava aver iniziato una storia d’amore con la sorella di Helena Prestes, ma non si è mai saputo abbastanza sul loro rapporto, anche perchè Giulia Cavaglià ha sempre mantenuto il massimo riserbo riguardo alla sua vita sentimentale. Ma non in questi giorni, dato che l’ex Uomini e Donne ha deciso di condividere con i suoi fan il suo nuovo amore, pubblicando un video insieme al fidanzato. Andiamo a scoprire chi è.

Chi è Cristian, fidanzato di Giulia Cavaglià? Lontano dal mondo dello spettacolo

Il nuovo fidanzato di Giulia Cavaglià si chiama Cristian, ma ancora non si sa quale sia il suo cognome. Abbiamo però una certezza, il compagno dell’ex tronista non appartiene al mondo dello spettacolo. Nel video che la ragazza ha pubblicato sui social si scopre che molto probabilmente lei e il fidanzato stanno insieme da diversi mesi: tante vacanze, baci, momenti al mare e in montagna. Come sottofondo la canzone “Ordinary” di Alex Warren, e una didascalia commovente che segna l’inizio del loro rapporto: “Mille pagine di me e di te. Dicembre – Agosto 2025”.

