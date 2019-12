Uomini e Donne/ Giulia D’Urso, messaggio per Giulio: “amami se..” (Trono Classico)

Il momento della scelta di Giulio Raselli si avvicina. Il tronista potrebbe scegliere già la prossima settimana la donna con cui lasciare lo studio del trono classico di Uomini e Donne. Tra Giovanna Abate e Giulia D’Urso, dunque, chi sarà la scelta di Giulio? La D’Urso è convinta che la predestinata sia Giovanna Abate verso la quale il tronista avrebbe fatto gesti importanti. Nonostante tutto, però, Giulia ha deciso di aspettare e restare in trasmissione in attesa della scelta definitiva. Nel frattempo, però, lancia un messaggio a Giulio citando le parole di Massimo Bisotti. “La gente cambia idea così rapidamente che nemmeno vale la pena provare a dare troppe spiegazioni. Un giorno ti ama, un giorno ti odia senza che tu abbia fatto nulla nè cambiato atteggiamento“, si legge nel post condiviso da Giulia. Il messaggio, poi, si conclude con una dichiarazione forte. “Così la guardai, lei mi chiese: ‘cosa posso fare per te?’. Io le risposi: amami se puoi. Se non puoi lasciami andare”. La D’Urso, dunque, sta chiedendo a Giulio di amarla?

UOMINI E DONNE, CECILIA ZAGARRIGO E LA STORIA CON UN UOMO IMPEGNATO: “MI HA PRESA IN GIRO”

Cecilia Zagarrigo è tornata a Uomini e Donne sperando di poter finalmente trovare il vero amore. La partecipazione a Temptation Island come tentatrice le ha fatto capire, guardando da fuori la storia tra Stefano Macchi e Anna Pettinelli che il vero amore esiste davvero. La corteggiatrice ha così deciso di rimettersi in gioco dopo aver chiuso la storia con una persona già impegnata. “Un anno e mezzo fa è arrivata al capolinea una relazione che andava avanti da quasi un anno con una persona che mi ha preso in giro dall’inizio alla fine. Ovviamente a mia insaputa. Questo ragazzo era fidanzato da sette anni con un’altra donna”, ha dichiarato al magazine ufficiale della trasmissione. Carlo Pietropoli sarà la persona giusta per Cecilia?

