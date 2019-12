Uomini e Donne/ Giulia D’Urso, serata fuori prima della scelta? (Trono Classico)

La data della scelta di Giulio Raselli ancora non c’è, ma il momento fatidico per il tronista di Uomini e Donne si avvicina. Probabilmente, tutto avverrà dopo le feste natalizie, ma non è escluso che Giulio e le sue corteggiatrici possano tornare in studio dopo Natale. Il momento della scelta, dunque, si avvicina ma fare un pronostico su chi sarà la prescelta appare piuttosto difficile. Se le varie segnalazioni su Giulia D’Urso hanno allontanto il tronista che non nasconde di avere delle perplessità sulla corteggiatrice, il rapporto con Giovanna Abate continua a subire alti e bassi. Le due corteggiatrici stanno affrontando in modo diverso anche l’attesa della scelta. Se, infatti, Giovanna si è trincerata dietro il proprio silenzio, Giulia si è concessa una serata fuori con gli amici come documenta la storia pubblicata su Instagram. Sarà un messaggio per Giulio Raselli per annunciargli che non cambierà il proprio stile di vita? Ai posteri l’ardua sentenza.

UOMINI E DONNE, AMORE A GONFIE VELE TRA GIULIA QUATTROCIOCCHE E DANIELE SCHIAVON

Se Giulio Raselli non ha ancora scelto la donna con cui cominciare una storia d’amore lontano dalle telecamere, procede a gonfie vele la relazione tra Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon. La coppia è diventata praticamente inseparabile come testimoniano le storie pubblicate dall’ex corteggiatore di Uomini e Donne in cui i due si baciano e si scambiano tenerezze anche in pubblico. L’ex tronista, dunque, non è affatto pentita della propria scelta e, dopo il ritorno sui social, al fidanzato, ha dedicato le seguenti parole: “Vorrei farti la dedica più bella del mondo ma noi ci diciamo sempre tutto guardandoci negli occhi nano. È la sera prima di dormire che si cercano le cose più belle nella testa e negli occhi per fare bei sogni. Ti dico questo: io ho smesso di toccare il letto vuoto, adesso mi giro e abbraccio te tutte le sere. Punto”.

