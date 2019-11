Uomini e Donne/ “Giulia e Daniele simili”: parla Alessio Campoli (Trono Classico)

Come procede la storia d’amore tra Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon? Sono passati ormai giorni dalla scelta dell’ex tronista di Uomini e Donne, ma per avere notizie della nuova coppia, sarà necessario aspettare la messa in onda della relativa puntata. Tuttavia, se Giulia continua a restare in silenzio, Daniele sta continuando ad utilizzare i social come ha sempre fatto mostrandosi in compagnia degli amici. Tra questi c’è anche Alessio Campoli, ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex scelta di Angela Nasti che, rispondendo alle domande dei followers, ha soddisfatto la curiosità di chi cerca notizie su Giulia e Daniele. “Non l’ho ancora sentito sinceramente ma lo farò. Contento sì, perché so che è un bravo ragazzo, li vedo molto simili. A parte la città di provenienza”, ha spiegato Campoli. Tra Giulia e Daniele, dunque, il rapporto procede senza intoppi?

UOMINI E DONNE: ALESSADRO BASCIANO E DANIELE SCHIAVON AMICI?

Dopo essere stati rivali durante il percorso da corteggiatori di Uomini e Donne, Alessandro Basciano e Daniele Schiavon diventeranno amici? A favorire l’amicizia tra i due, come fa sapere il Vicolo delle News, potrebbe essere un amico in comune. Daniele e Alessandro che avrebbero deposto le armi subito dopo la scelta di Giulia come fa sapere ancora il Vicolo, avrebbero in comune l’amicizia con Patrizio, compagno di Martina Luciani, ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonchè ex compagna di Giorgio Alfieri. La Luciani, con il compagno e il suo secondogenito ha partecipato alla festa di compleanno di Nicolò, il figlio di Basciano. Patrizio che è un calciatore, tuttavia, come scrive il Vicolo, conosce anche Daniele Schiavon. Un triangolo particolare, dunque, che potrebbe portare alla nascita di un’insolita amicizia. Daniele e Alessandro, dunque, dopo essersi contesi le attenzioni di Giulia Quattrociocche, diventeranno amici?

