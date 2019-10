Uomini e Donne/ “Giulia è spontanea, limpida e vera”: parla Daniele (Trono Classico)

Giulia Quattrochiocche, l’unica tronista di Uomini e Donne dopo l’addio di Sara Tozzi, sta conquistando tutti. Con la sua semplicità ed umiltà, infatti, la tronista romana strappa sorrisi al pubblico e ai suoi corteggiatori tra i quali Daniele Schiavon non nasconde di provare un fortissimo interesse nei suoi confronti e di voler lasciare lo studio del dating show di canale 5 con lei. “Si è dimostrata una persona spontanea, con la risposta sempre pronta e molto ironica, proprio come piace a me. A primo impatto l’ho vista affine al mio carattere, perché ha una personalità molto forte. Giulia è spontanea, limpida: vera. E’ difficile trovare donne con questo temperamento e che dimostrino fin da subito di non permettere a nessuno di metter loro i piedi in testa”, ha dichiarato il corteggiatore ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne.

UOMINI E DONNE: CRESCE L’INTESA TRA GIULIA E DANIELE

Con Daniele Schiavon, Giulia Quattrociocche si sente se stessa e libera di potersi comportare come farebbe con i suoi amici. Il feeling che hanno avuto sin dalla prima esterna sta crescendo al punto che, nel corso della nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne è anche arrivato il bacio. Per pensare ad una scelta è ancora presto, ma il corteggiatore non nasconde di provare qualcosa di forte per la tronista. “Quando parliamo e ci guardiamo è indubbio che ci sia una grande affinità. Mi sento molto complice e in sintonia con lei” – ha confessato il corteggiatore al magazine ufficiale per poi aggiungere – “Sono una persona estremamente trasparente, molto chiara e decisa su quello che voglio. E’ evidente il mio interesse nei suoi confronti e sono convinto che lei veda tutto questo. Oggi cerco una persona che sappia regalarmi un po’ di serenità e con la quale condividere interessi, passioni, hobby: la quotidianità”. Giulia, dunque, sarà quella giusta?

