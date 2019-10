Uomini e Donne/ Giulia Quattrociocche lascia? Sui social… (Trono classico)

Il percorso di Giulia Quattrociocche sul trono di Uomini e Donne sta diventando sempre più complicato. La tronista romana che ha conquistato tutti per la sua semplicità e schiettezza, nell’ultima registrazione del trono classico ha vissuto un momento difficile restando praticamente senza corteggiatori. Come svela in esclusiva il Vicolo delle News, Alessandro Basciano ha deciso di autoeliminarsi di fronte alle parole di Giulia che lo ha accusato di frequentare ancora la sua ex compagna. Su Daniele Schiavon, invece, è arrivata una segnalazione secondo cui frequenterebbe una ragazza di nome Valentina con cui sarebbe anche uscito insieme. Giulia ha reagito malissimo alla situazione al punto che potrebbe anche decidere di abbandonare il trono. Alessandro e Daniele erano i corteggiatori per i quali provava un fortissimo interesse: di fronte all’addio di Basciano e alla segnalazione su Schiavon, Giulia lascerà il programma?

UOMINI E DONNE: LE REAZIONI DI ALESSANDRO E DANIELE SUI SOCIAL

Caos’è successo, dunque, tra Giulia Quattrociocche, Alessandro Basciano e Daniele Schiavon dopo l’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne? Secondo quanto scrive il Vicolo delle news, tra Alessandro e Giulia potrebbe esserci stato un chiarimento. Sui social, infatti, Basciano avrebbe pubblicato una serie di storie con cui inviterebbe Giulia a fidarsi di lui mentre Daniele ha condiviso un messaggio più enigmatico. Dopo le lacrime e le accuse, dunque, la tronista sarà riuscita a trovare un punto d’incontro con i corteggiatori con cui stava costruendo un rapporto più solido? Il trono della romana, dunque, continua a regalare colpi di scena ed è quello che, per il momento, è il più apprezzato dal pubblico. Desiderosa di trovare l’amore e di uscire dallo studio di Uomini e Donne con l’uomo che sarà il padre dei suoi figli, Giulia riuscirà a vivere il trono con più tranquillità?

