Uomini e Donne/ Giulia senza filtri: divisa tra Alessandro e Daniele (trono classico)

E se Sara Tozzi ha deciso di abbandonare il trono classico di Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche prosegue il suo percorso televisivo, già divisa tra Alessandro Basciano e Daniele Schiavon. Con entrambi ha instaurato un bel rapporto di confidenza e complicità. Ovviamente, i ragazzi si presentano molto diversi tra loro, quale sarà il suo tipo ideale? “Premetto che Alessandro mi interessa, lo trovo un bel ragazzo e anche una persona positiva per come si è descritto in esterna. Nonostante questo non riesco a dargli piena fiducia per via di una certa differenza che percepisco tra di noi, probabilmente anche dettata da una mia insicurezza. Parto dall’evidente distanza che c’è tra una persona che potrebbe apparire agli occhi di tutti come il principe azzurro, bello e perfetto, e una ragazza come me, senza grilli per la testa, che desidera semplicemente avere una famiglia, essere importante per la persona che ha vicino e costruirsi la sua vita”, ha confidato la tronista tra le pagine del magazine ufficiale.

Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche senza “filtri”

Se Giulia Quattrociocche prova molta insicurezza nei confronti di Alessandro, le cose cambiano quando si parla di Daniele: “Mi sono trovata subito in sintonia: lo sento molto simile a me. Io sono qui per trovare un fidanzato quindi mi prenderò tutto il tempo necessario per capire se anche una persona così vicina a me è davvero ciò che cerco per poter costruire un futuro insieme, e se dall’altra parte ci sono le stesse intenzioni. Voglio uscire da questo programma con qualcuno che intenda essere il mio compagno di vita e non con un corteggiatore che si faccia piacere per forza la tronista”. Successivamente la nuova tronista di Uomini e Donne si è raccontata senza alcun filtro, spiegando di essere una persona schietta, sincera, con tante amicizie e circondata da amore e persone che le vogliono particolarmente bene. “La soddisfazione più grande l’ho ottenuta quando le persone con cui lavoro o con cui sono andata a mangiare una pizza al ristorante mi hanno detto: “Giulia sei sempre te stessa, non sta cambiando niente”, ha concluso.

