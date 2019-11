Uomini e Donne/ Giulio e Giulia “complici”? La nuova segnalazione (trono classico)

Giulio Raselli e Giulia D’Urso si conoscevano già? Questo è l’ultimo dubbio sul percorso del tronista all’interno del trono classico di Uomini e donne. Il ragazzo ha mostrato interesse per lei ma anche per la “rivale” Giovanna Abate. Proprio la seconda corteggiatrice, ha evidenziato la possibilità di un loro incontro in quel di Formentera questa estate. Durante una precedente registrazione poi, hanno anche fatto una precisa segnalazione con protagonista Giulia. Ecco cosa scrive a tal proposito il Vicolo delle News: “Veronica […] allora perde la testa e gli dice che non trova normale che lui stia appresso ad una che si compra i followers […] lui allora le dice che se deve far questi discorsi superficiali se ne può pure andare e lei se ne va […] Ad un certo punto interviene anche Giovanna dicendogli che non è normale che ogni volta che uno porta una segnalazione su Giulia la protegga così, senza sindacare se è vero o no ciò che si dice. Lui ammette che con lei sente di dover essere protettivo mentre Giovanna non ne ha bisogno”. Con questa “arietta” bella “frizzantina”, si sono svolte le ultime dinamiche del trono giovane, evidenziando una certa “protezione” da parte di Giulio nei confronti di Giulia.

Uomini e Donne, Giulio e Giulia si conoscevano? Gli indizi

Dopo queste anticipazioni, il popolo del web ha puntato il dito contro Giulio, reo di conoscere Giulia anche fuori dal programma. A parlare è stato anche l’onnipresente Amedeo Venza che, al fianco dell’amica Deianira Marzano, cerca di infarcire scoop su scoop con protagonisti ex ed attuali di Uomini e Donne e farsi notare. Questa volta però, pare avere fatto “centro”. Proprio l’ex corteggiatore ha postato uno scatto di Giulio a Formentera in compagnia di una misteriosa fanciulla. Di loro non si vedono i volti ma le scarpe sarebbero proprio identiche a quelle postate dalla d’Urso, in una storia su Instagram. Inoltre, pare che la ragazza fotografata con Raselli e la nuova corteggiatrice di Uomini e Donne, abbiano lo stesso tatuaggio sul piede: due casualità in un colpo solo? Il tronista ha affermato di essere arrivato a Formentera proprio quando la ragazza andava via… troppe verità o pericolose bugie? Staremo a vedere come procederanno le cose.

