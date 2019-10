Uomini e Donne/ Giulio Raselli al bivio: Veronica o Giulia? (Trono Classico)

Il trono di Giulio Raselli è ormai entrato nel vivo. Il tronista di Uomini e Donne sta affrontando il percorso con grande trasporto, mettendo in mostra senza riserve i propri sentimenti. Dopo essere rimasto particolarmente colpito da Veronica Burchielli che, dopo essersi dichiarata per Alessandro è tornata sui propri passi decidendo di volergli dare la possibilitò di farsi conoscere, Giulio è stato colpito e affondato da Giulia, una nuova corteggiatrice con cui ha giò fatto due importanti esterne. Nel corso della scorsa registrazione del trono classico, infatti, il tronista si è esposto nei confronti di Giulia a cui ha anche regalato un paio di scarpe. Dopo una prima esterna nel corso della quale lei si è raccontata parlandogli anche della sua situazione economica, Raselli ha organizzato una seconda esterna, più elegante e romantica in cui le ha regalato delle scarpe. Un gesto importante con cui Giulio ha voluto esprimere il proprio interesse per la corteggiatrice. Tra Veronica e Giulia, dunque, per chi batte il cuore del tronista?

UOMINI E DONNE: GIULIA QUATTROCIOCCHE TRA DANIELE E ALESSANDRO

Come il collega Giulio Raselli, anche Giulia Quattrociocche è molto attratta da due corteggiatori: da una parte c’è Daniele e dall’altra c’è Alessandro. Con entrambi c’è stato già il bacio, ma Giulia sembra avere già una preferenza. Con Alessandro c’è una grande attrazione fisica, anche se la tronista non si fida di lui. Più volte, infatti, la Quattrociocche ha dichiarato di non vedere in Alessandro un atteggiamento sincero e spontaneo nonostante sia sceso solo per lei. Discorso diverso, invece, per Daniele che, con la sua spontaneità e il suo modo di fare, molto simile a quello di Giulia, riesce a metterla a suo agio al punto che la tronista ha più volte dichiarato di sentirsi totalmente libera con lui. I fans del trono classico, però, non sono pronti a scommettere che sarà proprio Daniele la scelta di Giulia. Alessandro, infatti, ha promesso che farà di tutto per portare Giulia a fidarsi di lui: ci riuscirà?

© RIPRODUZIONE RISERVATA