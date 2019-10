Uomini e Donne/ Giulio Raselli e Giulia Quattrociocche lasciano? (Trono Classico)

Il percorso di Giulio Raselli e Giulia Quattrociocche sul trono di Uomini e Donne sta diventando sempre più complicato. Entrambi hanno cominciato l’avventura sperando di poter concludere il percorso con l’amore vero. Tuttavia, se Giulia Quattrociocche sta facendo i conti con il suo atteggiamento con cui sta allontanando i corteggiatori, soprattutto Alessandro Basciano che ha deciso di autoeliminarsi non trovando in Giulia un atteggiamento di apertura nei suoi confronti. Anche con Daniele, però, le cose non stanno andando nel migliore dei modi. Schiavon, infatti, è oggetto di numerose segnalazioni secondo le quali starebbe continuando a corteggiare la tronista solo per visibilità non avendo, in realtà, un interesse per lei. Un’opinione condivisa anche da Gianni Sperti e Tina Cipollari che non si fidano dei suoi modi di fare. Nel corso dell’ultima registrazione, Giulia si è sentita con le spalle al muro: delusa dai suoi pretendenti, deciderà di abbandonare il trono?

UOMINI E DONNE: GIULIO RASELLI ABBANDONA IL TRONO?

Incassato il due di picche di Veronica Burchielli che ha deciso di corteggiare solo Alessandro Zarino, Giulio Raselli si è lasciato andare con altre pretendenti finendo, però, nei guai per la presenza di Veronica Fedolfi che ha attirato subito le sue attenzioni. Alessandro Zarino è convinto che i due si conoscessero prima di Uomini e Donne. Il tronista, infatti, ha spiegato di aver saputo di una cena tra Veronica e Alessandro Basile, grande amico di Raselli il quale ha negato tutto così come la corteggiatrice. L’attacco di Alessandro, però, non sarebbe piaciuto a Giulio che, avendo un carattere istintivo e fumantino, potrebbe aver deciso di abbandonare il trono per evitare, in futuro, di ritrovarsi in situazioni poco piacevoli. A tutto ciò si aggiunge il rapporto con le corteggiatrici per le quali non prova un interesse così forte da spingerlo a superare tutti gli ostacoli. L’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià, dunque, deciderà di tornare a casa senza fidanzata?

