Uomini e Donne/ Giulio Raselli lascia? Troppe segnalazioni… (Trono Classico)

Giulio Raselli lascia il trono classico di Uomini e Donne? Le troppe segnalazioni sul suo conto starebbero infastidendo il tronista che, secondo l’influencer Amedeo Venza, potrebbe anche lasciare il programma di Maria De Filippi senza scegliere. “ Giulio Raselli durante un aperitivo con amici ha espresso il suo malumore intorno alle voci che lo vedono protagonista in questi giorni e ha dichiarato di lasciare il programma, se si continua su questa scia”, fa sapere Amedeo Venza. Nelle ultime settimane, il percorso del tronista nel programma di Maria De Filippi è diventato particolarmente complicato. Dopo la segnalazione Veronica Fedolfi, accusata di aver avuto un incontro con il manager di Giulio, a mettere nei guai il tronista potrebbe essere la corteggiatrice Giulia D’Urso con cui il feeling è sempre più evidente. Secondo alcuni rumors, i due che si sarebbero conosciuti la scorsa estate a Formentera, potrebbero essere d’accordo. Insinuazioni che stanno mettendo seriamente in difficoltà Giulio che potrebbe anche decidere di lasciare, in anticipo, il programma.

UOMINI E DONNE: GIULIA D’URSO LA PREFERITA DEL PUBBLICO?

Se dovesse decidere di restare sul trono, Giulio Raselli dovrebbe continuare a conoscere sia Giovanna Abate che Giulia D’Urso. Sulla presenza della prima, però, c’è un punto interrogativo dopo quanto accaduto nell’ultima registrazione. Di fronte al comportamento di Raselli che ha organizzato la medesima esterna per entrambe le corteggiatrici, si è lasciata andare ad un gesto che ha spiazzato tutti: la Abate, infatti, ha lanciato una scarpa al tronista. Cosa farà Giulio? In attesa di scoprire la sua decisione, per il momento, sembra che la preferita del pubblico sia Giulia D’Urso. Sotto l’ultima foto pubblicata su Instagram, infatti, ci sono tantissimi complimenti. “Non parlo di bellezza perché quella è palese ma se fossi Giulio ti strapperei dalla sedia e ti sceglierei a prescindere, per la ragazza che sei con i valori che stai dimostrando …. Un fiore nel deserto, splendi di luce propria. Sei speciale ma specialmente rara“, scrive un utente. Cliccate qui per leggere tutto.

